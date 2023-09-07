Дочь певицы Славы раскрыла свое отношение к пластическим операциям

Дочь певицы Славы Александра Морозова пообщалась с журналистами на премьере фильма “Жизнь по вызову. Док”. Дочь певицы Славы заявила, что она еще не вернула прежние формы, которые у нее были до беременности.

Сейчас у девушки есть лишние 14 килограммов, но этот факт ее ни сколько не огорчает. “Они как-то меня не напрягают, то есть у меня нет такого, что мне нужно срочно похудеть, потому что я себе не нравлюсь. Это все как-то очень гармонично”, — рассказала девушка.

Пока Александра не придерживается определенного рациона. Она только завершает грудное вскармливание, после чего собирается начать более строго следить за своим питанием, а также начать внедрять спорт в свою жизнь.

Стоит отметить, что сама дочь Славы пока не задумывалась насчет хирургических вмешательств. При этом она не отрицает, что в будущем не отрицает, что вполне может заняться этим вопросом. “Я сейчас стала мамой и не понимаю, каким мое тело станет через полгода”, — цитирует наследницу звезды Пятый канал.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Александра Морозова впервые стала мамой 30 апреля 2023 года. У дочери певицы родился сын.