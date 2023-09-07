People’s Daily – китайские смартфоны заняли 75% российского рынка

В этом году более трёх четвертей устройств на российском рынке были поставлены из Китая, большинство из них — смартфоны. Как пишет People’s Daily, с учётом того, что на таких устройствах широко представлены приложения и игры китайских разработчиков, они имеют большие перспективы для развития своего бизнеса в России.



AP

В этом году более трёх четвертей устройств на российском рынке были поставлены из Китая, большинство из них — смартфоны. Как пишет People’s Daily, об этом заявил директор департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Никитин.

По разным оценкам, более 75% устройств, поставляемых на российский рынок в этом году, приходит из Китая.

Как отметил Никитин, с учётом того, что на таких устройствах широко представлены приложения и игры китайских разработчиков, они имеют большие перспективы для развития своего бизнеса в России.

Как отмечает портал, согласно исследованию аналитиков, в августе китайский бренд Xiaomi занял первое место в списке продаж смартфонов в РФ с долей 34%. Далее следуют Tecno (14%) и Infinix(13%), которые принадлежат китайской компании Transsion Holdings.

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