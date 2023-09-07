Мнение: Китайский ЕГЭ, безработная китайская молодёжь и размер стипендии в России

1. Блог инженера-нефтяника критикует родителей, которые жалуются на экзамены, якобы слишком сложные и несправедливые для их замечательных детей. В пример инженер-нефтяник приводит Китай, где с выпускниками не церемонятся (ссылка):



[Рекомендую уехать] в Китай, где есть гаокао. Наше ЕГЭ по сравнению с их драконовскими регламентами – детский сад. За списывание возможно лишение права пересдачи пожизненно!

Вот там и будут говорить про несправедливость.

При этом даже если вы отлично сдали все экзамены, место в вузе мечты вам не гарантировано. В Китае действует сложная система подачи заявлений: университеты требуют, чтобы выпускники выбрали приоритетные учебные заведения и направления еще до того, как увидят собственные баллы. Это заставляет школьников выбирать вслепую, рассчитывая на адекватную самооценку. Большинство выпускников занижают собственные ожидания и выбирают менее престижные вузы. Потому что, если школьник переоценит себя и выберет заведение с высоким проходным баллом, но не наберет его на экзамене, он на целый год останется без университета вовсе: подать документы куда-то еще уже не получится.

Маленькая проблема заключается в том, что жизнь — не компьютерная игра. Поступление в вуз не гарантирует вам ещё ни знаний, ни хорошо оплачиваемой работы, ни хотя бы надёжного движения в этих двух направлениях. Для многих студентов вузовские годы становятся временем бессмысленной деградации, которое они могли бы с тем же успехом посвятить, например, тренировкам по плевкам в цель и глубокому изучению литовского языка.

2. Несмотря на всю свою прагматичность — или, может быть, как раз благодаря ей — китайцы попали в известную ловушку развитых стран. Получив высшее образование, китайская молодёжь уже не хочет идти работать на завод, как старшее поколение китайцев. При этом достаточного числа рабочих мест для людей с высшим образованием нет и, возможно, не будет (ссылка):



Только китайская экономика пришла в себя после снятия пандемийных ограничений, как власти страны столкнулись с новой проблемой — рекордной безработицей среди молодежи. Всему виной экономический рост КНР и огромный рост квалифицированных кадров: каждый год стены университетов покидают миллионы специалистов, которые просто не могут найти себе применение. Идти на завод молодые китайцы не хотят, и в итоге «нанимаются» к собственным родителям, чтобы ухаживать за деньги, или просто предпочитают ничего не делать. Экономика тем временем получает двойной удар из-за нехватки рабочих рук в промышленности и вялого роста потребительского спроса. <…>

Хотя общий уровень безработицы в Китае снижается, число безработных среди граждан в возрасте от 16 до 24 лет неуклонно растет. В июне их доля достигла рекордных 21,3 процента, что в четыре раза выше общего показателя по стране и почти вдвое выше уровня, который наблюдался в этой возрастной группе до пандемии коронавируса.

В июле доля молодых безработных китайцев несколько сократилась — до 19,7 процента, однако эксперты напоминают, что до конца лета на китайский рынок труда должны выйти миллионы выпускников вузов. Шансов быстро найти работу у них мало, а потому большинство бывших студентов пополнят ряды безработных и доведут показатель занятости среди молодежи до нового минимума.

При этом, по некоторым оценкам, реальная доля нетрудоустроенных китайцев в возрасте от 16 до 24 лет может быть существенно выше официальных 19,7 процента. Профессор Пекинского университета Чжан Дандан в своей научной статье заявил, что на самом деле без работы сидит почти половина молодых жителей страны.

Дело в том, пояснил ученый, что государственная статистика занятости учитывает только тех из них, кто активно ищет работу. Однако если прибавить к ним молодежь, которая просто не хочет работать (а таких не меньше 16 миллионов), то показатель безработицы взлетит до 46,5 процента. <…>

В дополнение к этому многие из тех, кто все же нашел работу, не смогли устроиться на полный рабочий день. Профессоры социологии из Колумбийского университета в США и Сианьского интернационального университета в Китае выяснили, что по крайней мере еще четверть выпускников вузов, которые относятся к числу трудоустроенных, имеют неполную занятость.

Проблема актуальна и для России, хотя у нас цифры безработицы среди молодёжи значительно ниже, ибо потребность страны в кадрах колоссальна. Но всё же примерно половина выпускников вузов у нас не может найти себе работу по специальности, а значит, по сути, не может применить полученное образование.

Лично я полагаю, что большой беды тут нет. Да, школьное и высшее образование на 90-95% бесполезно в плане учёбы, его можно было бы безо всякого ущерба сократить до одного часа в день. Однако, как показывает статистика, люди с высшим составляют более приятное общество. Необразованный человек, к примеру, иногда склонен пойти вечером в парк, чтобы охотиться на прохожих с железной трубой. Дайте этому преступнику высшее, и он либо почувствует вкус к честному труду, либо хотя бы откажется от прямого насилия в пользу жульничества, подлогов и растрат.

3. Минимальный размер стипендии в России остаётся смехотворно низок. Многие вузы, однако, платят своим студентам вполне приличные суммы (ссылка):

С 2019 по 2023 год минимальная академическая стипендия российских студентов в среднем выросла на 341 рубль (или 23 процента), составив 1825 рублей в месяц. Согласно требованию Минобрнауки, вузы не могут устанавливать размер стипендии ниже этого уровня. <…>

В крупных университетах Москвы академическая стипендия составляет примерно две тысячи рублей. Однако если студент учится на «отлично» или претендует на дополнительные выплаты от государства, стипендия может вырасти вплоть до 30 тысяч рублей. Ректор «Московского энергетического института» Николай Рогалев рассказал, что поступившие на первый курс бакалавриата студенты могут получать до 33 тысяч рублей в месяц за личные достижения и высокие баллы по ЕГЭ.

Аналогичные надбавки до 25 тысяч рублей ежемесячно получают в первый год студенты РУДН. Повышенная социальная стипендия для нуждающихся студентов первого и второго курсов, которые учатся на «хорошо» и «отлично», достигает 14 тысяч в месяц, а отличники старших курсов один раз в год могут получить от 20 до 50 тысяч рублей. В Высшей школе экономики (ВШЭ) повышенная стипендия может составлять до 50 тысяч ежемесячно.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин объяснил, что в России стипендии индексируют, а не повышают их размер. Как правило, стипендия индексируется с учетом прогноза инфляции на весь год… <…>

Некоторые депутаты Госдумы считают, что в России установлены «ничтожно низкие» размеры стипендий, которые не позволяют студентам успешно осваивать образовательную программу. В связи с этим группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы их сумма превышала уровень в 16 242 рубля.

С одной стороны, небольшой размер стипендии стимулирует студентов идти работать, что хорошо как для экономики страны, так и в большинстве случаев для карьерного развития ученика. С другой стороны, эффективно совмещать работу и учёбу получается не всегда. Некоторые студенты либо плохо работают, либо наоборот отстают в учёбе. В итоге многие не получают полноценного образования, а только теряют время, которое могли бы посвятить карьере и созданию семьи (последнее весьма актуально для нашего общества — возможно, это вообще главная наша проблема сейчас).

Существует жёсткое решение проблемы: в разы сократить число мест в вузах, оставив там учиться только тех, кто всерьёз нацелен именно на развитие науки и технологий, а также на работу в госуправлении и сфере предпринимательства. За счёт сокращения общего числа студентов оставшимся можно сделать нормальные стипендии, чтобы они могли полноценно учиться, не отвлекаясь на работу во «Вкусно и грустно».

С политической точки зрения, однако, закрыть даже четверть вузов абсолютно невозможно — это вызовет жесточайшее сопротивление армии функционеров от образования. Сторонники левых идей также будут против, для них важнее сомнительное равенство в номинальном образовательном статусе, чем эффективно работающее общество. Кроме того, даже если мы резко снизим количество вузов, вернувшись к скромному советскому количеству студентов, далеко не факт, что на эти места поступят будущие учёные. Скорее всего, многих будущих учёных задвинут в сторону ценители статуса, которым диплом о высшем нужен как самоцель, и молодые люди, которым вуз нужен исключительно ради военной кафедры.

Вот что нужно сделать, так это отменить стипендии меньше 10 тысяч рублей полностью. Деньги на маленькие стипендии расходуются, и немалые, а эффект от них обратный. Человеческая психология иррациональна: слишком маленькие стипендия или пособие вызывают не благодарность, а обиду и злость.