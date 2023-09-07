 

Врач общей практики Юрий Завьялов рассказал, почему человек болеет

07.09.2023, 16:15, Разное
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Вирусы и бактерии, две самые распространенные причины болезней, действуют как незаметные захватчики, проникая в наш организм и начиная там свое размножение. Однако, наша надежная иммунная система не остается в стороне и начинает борьбу с этой угрозой. Эта борьба может выразиться в виде таких типичных симптомов, как лихорадка, кашель, насморк и усталость.

Врач общей практики Юрий Завьялов сравнивает нашу иммунную систему с армией, защищающей наше тело от инфекций. Однако, под воздействием стресса, неправильного питания или недостатка сна, эта система может ослабнуть. В таких случаях вирусам и бактериям становится легче вызвать болезнь.

Чаще всего возбудители передаются от человека к человеку. Грипп или простуда, например, часто передаются воздушно-капельным путем, когда кто-то чихает или кашляет. Даже обычное рукопожатие или касание поверхностей, зараженных болезнетворными микроорганизмами, может стать причиной заражения.

Окружающая среда также оказывает влияние на наше здоровье. Загрязнение воздуха, аллергены и токсичные вещества могут раздражать дыхательные пути и делать нас более восприимчивыми к инфекциям. Поэтому создание здоровой окружающей среды является важной частью профилактики заболеваний.

Сбалансированное питание, регулярная физическая активность и полноценный сон укрепляют нашу иммунную систему и помогают предотвратить болезни. Напротив, курение, чрезмерное употребление алкоголя и стрессовый образ жизни ослабляют ее защитные способности.


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