 

Меган Фокс привнесла свой облик в персонажа Нитару в Mortal Kombat 1

07.09.2023, 16:15, Разное
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Героиня по имени Нитара в файтинге Mortal Kombat 1 теперь олицетворяется известной актрисой и моделью Меган Фокс. Об этом объявили авторы игры в видеоролике, опубликованном на официальном канале проекта.

Не только Меган озвучила персонажа вампирши, но и дала ему свою внешность. Разработчики создали облик Нитары по образу и подобию актрисы, хотя не сообщили, принимала ли она участие в записи движений персонажа.

Нитара дебютировала в серии Mortal Kombat в игре Mortal Kombat: Deadly Alliance, выпущенной в 2002 году. Она является вампиршей из мира Ватернус, которая питается кровью, но, в отличие от других вампиров, она не является злодейкой и служит своему народу.

Это не первый опыт Меган в сотрудничестве с игровой индустрией. Ранее она участвовала в рекламной кампании Diablo IV, экшен-RPG от Blizzard.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Владельцы премиального издания смогут начать играть с 14 сентября.


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