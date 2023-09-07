Товарооборот между Россией и Китаем в январе–августе текущего года достиг $155,1 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем в январе–августе текущего года достиг $155,1 млрд, что превышает показатель за аналогичный период 2022 года на 32%. В первом полугодии 2023 года темпы роста товарооборота были даже более впечатляющими, составив 40,6%, а в январе–июле этот показатель составил 36,5%.

Эти важные статистические данные были предоставлены главным таможенным управлением Китая. Экспорт из Китая увеличился на 63,2%, достигнув $71,8 млрд, в то время как импорт в Китай увеличился на 13,3%, составив $83,3 млрд.

Следует отметить, что в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем также показал впечатляющий рост, увеличившись на 29,3% и достигнув $190,27 млрд, что стало рекордом. Помощник президента РФ Максим Орешкин подчеркнул, что Китай остается ключевым партнером РФ и обошел Евросоюз по объему торговли. Российский премьер-министр Михаил Мишустин также подчеркнул, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях.