В Саудовской Аравии будут отрезать язык за отправку голосовых сообщений

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд именным указом запретил своим подданным отправлять и принимать голосовые сообщения.

За нарушение распоряжения монарха предусмотрено суровое наказание – крупный денежный штраф, публичная порка и отрезание языка.

– Те, кто теперь посмеет записать хоть одно голосовое сообщение, будут немедленно лишены языка. Ибо подобный способ общения является худшим проявлением западной бесовщины, с которой мы боремся, – сообщил король.

Согласно действующему законодательству Саудовской Аравии, выполнять именные указы монарха обязаны все подданные, даже если они находятся за пределами страны.

—