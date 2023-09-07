 

Мнение: Что такое «поиск компромисса»?

07.09.2023, 15:25, Разное
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Bloomberg пишет, что перед саммитом G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели, представители стран «выработали единую позицию по Украине».

Мол, в прошлом году большинство лидеров «Большой двадцатки» в совместном коммюнике осудили спецоперацию России на Украине. Но в этом большинстве не было глав Китая и Индии, отказавшиеся осуждать Россию. А в этом году, вроде бы договорились о единой позиции. И главное в этой позиции – необходимость поиска компромисса с Россией.

Теряюсь в догадках, о каких компромиссах может идти речь? Очевидно же, что осуждение России и «поиски компромисса», по-моему, вещи несовместимые.

Или я не прав?

Заметка Bloomberg завершается размышлизмом, что лидер Китая Си Цзиньпин на саммит G20 не приедет. И это "бросает тень на перспективу достижения соглашения по Украине". Означает ли это, что от саммита G20 в Индии не стоит ждать никаких серьёзных решений по ситуации на Украине?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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