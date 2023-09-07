 

Фура сбила группу велосипедистов в Ленобласти: двое погибли

07.09.2023, 14:50, Новости дня
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Грузовик врезался в группу велосипедистов на трассе “Скандинавия” в Ленинградской области, сообщает RT. Школьницы двигались из Сестринска в сопровождении легкового автомобиля, в котором был тренер. В результате столкновения две девочки скончались.

Двенадцать человек пострадали. Среди них 14-летние дети, а также их тренер Юрий Воробейников, передает Пятый канал.

Водителя, ехавшего за рулем фуры, задержали. По предварительным данным, это иностранец. Мужчина уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело, отмечает URA.RU.


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