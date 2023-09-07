Скандалы: Муж «девушки Бонда» и отец любовника принцессы Дианы

Как жил и любил легендарный миллиардер Мохаммед аль-Файед

Покинувший этот мир в конце лета Мохаммед аль-Файед в пору своего расцвета был одним из самых богатых людей Европы. Он владел люксовым лондонским универмагом Harrods, знаменитым парижским отелем Ritz и, как многие миллиардеры, купил себе футбольный клуб — британский Fulham.

О карьере одного из самых состоятельных уроженцев Египта и его отношении к женщинам, деньгам и риску — в материале «Ленты.ру» из цикла о роскошной жизни знаменитостей.

«Власть забрала все»

Биография аль-Файеда достойна романа вроде «Финансиста» Драйзера. Определяющими качествами его личности были энергия, предпринимательский задор и вера в себя. По легенде, Мохаммед начал свою бизнес-карьеру с продажи лимонада на улице. Здесь, в действительности, нет ничего удивительного: этим промышляли многие мальчишки в Александрии конца 1930-х — начала 1940-х годов. Удивительно другое: в отличие от своих бесчисленных коллег по ремеслу аль-Файед поднялся до настоящего бизнеса с миллионной прибылью.

Но у будущего богача были свои секреты — он не был ребенком «из низов». Его отец-профессор преподавал в старейшем египетском университете Аль-Азхар. Аль-Файед-старший был настоящим гуманистом. «Ценности, которые он привил мне и многим другим, — это попытка создать поколение людей с твердыми принципами, волей и отвагой. Прекрасное поколение для лучшего будущего Египта. Но для меня в Египте не было будущего, поскольку власть забрала все у нашей семьи и, честно говоря, там человек не может быть свободным», — вспоминал позже миллиардер в интервью.

Поэтому профессор аль-Файед настоял на том, чтобы его сын поступил в высшее учебное заведение. И не просто в университет, а в университет за границей — там, где человек может быть свободным, хотя бы теоретически. Мохаммед выполнил волю отца, но быстро бросил вуз: студенческая жизнь его не прельщала, учеба не слишком интересовала и казалась совершенно бесполезной. Во всяком случае его интересы лежали в совершенно иной сфере. После первого курса аль-Файед ушел в свободное плавание и начал свое дело.

«Через шесть месяцев стал миллионером»

О первых годах самостоятельной бизнес-карьеры Мохаммеда известно не так уж много. Сам он транслировал в интервью головокружительную историю успеха: «Я был терпелив и уже через шесть месяцев стал миллионером». Впрочем, известно, что в начале 1950-х, когда аль-Файеду было немного за 20, он познакомился на пляже в родной Александрии с юной красавицей по имени Самира Хашогги (родной теткой трагически погибшего в 2018 году журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги).

В 1954 году Самира и Мохаммед заключили брак, который продлился весьма недолго — всего пару лет, но стал очень полезным для аль-Файеда. Во-первых, Самира через год после свадьбы родила ему сына Доди (Имад ад-Дина), который так и остался единственным сыном Мохаммеда. Во-вторых, ее отец Мохаммед Хашогги был личным врачом Абдул-Азиза Аль Сауда, первого короля Саудовской Аравии.

Это была очень богатая и влиятельная семья. Даже после расставания с Самирой (а они развелись вскоре после рождения Доди — по словам Мохаммеда, из-за постоянной ревности жены) аль-Файед остался в хороших отношениях с ее братом Аднаном Хашогги. Их деловое партнерство дало старт настоящей карьере Мохаммеда. К слову, Хашогги торговал оружием и стал миллиардером гораздо раньше своего делового партнера.

Дальнейшая жизнь Самиры была очень активной: она снова вышла замуж, родила дочь, писала книги, издавала женский панарабский журнал «Аш-Шаркия», очень популярный в 1970-е годы, боролась за равноправие женщин и доступ девочек к образованию. Сын Доди очень любил мать и поддерживал с ней общение, хотя после развода остался с отцом. Сам Мохаммед аль-Файед, напротив, настаивал на том, чтобы мальчик был бесконечно привязан к нему и даже спал с ним в одной кровати до 14 лет.

Надо отметить, что сотрудничество с Аднаном Хашогги было не единственным бизнес-направлением аль-Файеда. Вместе с собственными братьями, которым тоже не очень импонировала академическая карьера, к которой их склонял отец, Мохаммед основал компанию морских перевозок. Это дело — очень доходное, даже если не брать в расчет прибыль от теневого бизнеса, коррупционных схем и прямой контрабанды.

Однако перевозок активному и дерзкому предпринимателю показалось мало, и он активно диверсифицировал бизнес. Так, в середине 1960-х он пытался вместе с печально известным гаитянским диктатором Дювалье заняться нефтепереработкой на Гаити. Дело не выгорело, но это не остановило аль-Файеда от новых, зачастую неожиданных проектов.

Однако в том же самом 1997-м произошла и главная трагедия в жизни миллиардера: его сын Доди, продюсер и плейбой, покинул этот мир вместе со своей интимной подругой — принцессой Дианой, бывшей женой принца Чарльза

Жена под заказ и главная трагедия жизни

С середины 1960-х годов Мохаммед аль-Файед жил в Лондоне с сыном Доди, продолжая увеличивать свое состояние за счет знакомств и связей. Он помогал в бизнесе шейху Дубая и султану Брунея — богатейшим людям мира, чья земля давала им тонны черного золота. За помощь и консультации аль-Файеду щедро платили.

К концу 1970-х богатому египтянину захотелось видимой респектабельности: авантюры вроде гаитянского проекта остались в прошлом. В 1979-м он стал владельцем парижского отеля Ritz — квинтэссенции европейской роскоши. В 1985-м Мохаммед и его братья полностью выкупили акции холдинга House of Fraser, частью которого был престижный лондонский универмаг Harrods, где делали покупки в основном очень богатые люди.

В том же году вторая жена, актриса Хейни Ватен, родила 56-летнему аль-Файеду дочь Камиллу (девочка вполне годилась в дочери своему старшему единокровному брату Доди). Кстати, жену аль-Фаейд в буквальном смысле выбрал на кастинге. По его рассказам, он согласился вложиться в «Бондиану» при условии того, что продюсер фильмов про агента 007 Альберт Брокколи позволит ему выбрать «девушку Бонда» для очередной серии. Мохаммед выбрал героиню для фильма, а для себя — вторую супругу.

Жизнь аль-Файеда удалась. Он ездил на дорогих машинах, одевался у лучших портных с Севил-Роу: миллионер предпочитал классические костюмы с пестрыми рубашками. Он купил особняк герцога Виндзорского (отрекшегося британского короля Эдуарда VIII) в Булонь-Бийянкуре, поместье в британском графстве Суррей и виллу в Сен-Тропе. У него, естественно, были яхты: и старинные парусные, и суперсовременные.

Чтобы отбелить свою репутацию, некоторые моменты которой вызывали подозрения у правоохранительных органов, он активно занимался благотворительностью, приговаривая: «Это один из моих принципов — зарабатывать деньги, чтобы делиться ими; приобретать, чтобы отдавать, оказывать помощь людям». Оставалось только купить футбольную команду: в конце концов, так делают все миллиардеры. В 1997-м Мохаммед стал владельцем Fulham, старейшего лондонского футбольного клуба.

Однако в том же самом 1997-м произошла и главная трагедия в жизни миллиардера: его сын Доди, продюсер и плейбой, покинул этот мир вместе со своей любовницей — принцессой Дианой, бывшей женой принца Чарльза

Мохаммед аль-Файед был хорошо знаком с отцом Дианы, графом Спенсером. Как-то Диана попросила у миллиардера разрешения провести с сыновьями отпуск на его вилле в Сен-Тропе. Аль-Файед, разумеется, не отказал, а когда Диана приехала на Лазурный берег, познакомил ее со своим сыном. У них закрутился роман, закончившийся трагически — аварией под мостом Альма в Париже.

Сфинкс с лицом аль-Файеда

Вокруг гибели Дианы и ее скандального романа с сыном египетского миллиардера было много разговоров и спекуляций. Были версии, что убийство подстроила королева Елизавета II, которая опасалась того, что Доди женится на Диане. Монархиня якобы не желала, чтобы вторым свекром ее бывшей снохи был «какой-то торговец», а сыновья наследника престола получили единоутробных сиблингов такого низкого происхождения: ходили слухи, что Диана была уже беременна от аль-Файеда-младшего. Так или иначе, Доди погиб, а его отец стал понемногу сворачивать свой бизнес.

В 2010 году Мохаммед аль-Файед продал Harrods, но оставил в нем память о себе. Здание 1902 года постройки была изначально возведено в неоегипетском стиле. Мохаммед аль-Файед заменил изображения фараона Рамзеса на свои портреты. «Я установил на вершине здания сфинкса с моим лицом», — гордо сообщал миллиардер. Спустя три года богач избавился и от футбольного клуба, объясняя это желанием проводить больше времени с внуками.

$ 1,5 млрд, во столько оценивалось состояние Мохаммеда аль-Файеда после продажи футбольного клуба

На эти деньги аль-Файед с семьей безбедно дожил до 30 августа 2023 года, когда ушел из жизни в почтенном возрасте 94 лет. Это произошло почти ровно 26 лет спустя после роковой аварии 31 августа 1997 года, в которой он лишился сына.

Оригинал материала: “Лента.ру”