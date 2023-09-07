Украина готова обратиться в арбитраж из-за ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обратиться в арбитраж, если Евросоюз продлит ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Он утверждает, что Брюссель нарушает свои обещания, соглашения об ассоциации и условия свободного рынка. Зеленский также обратился к европейским институтам, призывая их не усугублять разочарование в Европе.

“Украина категорически против дополнительных ограничений на экспорт нашего зерна. Если нам придется вести спор за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, мы будем готовы к этому, хотя и не желаем такого”, – сказал Зеленский в ходе своего выступления на саммите “Инициативы трех морей”.

Украинский лидер выразил особую обеспокоенность странам, поддерживающим продление запрета на импорт зерна. По его мнению, они увеличивают разрушения в регионе в результате конфликта с Россией. Обращаясь к Евросоюзу, Зеленский подчеркнул, что основой Европы является свободная конкуренция и выполнение обещаний, и что Киев придерживается своих обязательств, в отличие от Брюсселя, пишет РИАН.