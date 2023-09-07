 

Мнение: Локус контроля

07.09.2023, 12:16, Разное
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Друзья, кто понимает, что такое “внешний локус контроля”, “внутренний локус контроля” и может дать те описания, которыми мы пользуемся в блоге?

И кто ответит, чем наше представление о локусе контроля отличается от того, которое принято в психологической литературе?

В чем разница? Насколько она существенна?

Только, пожалуйста, не листайте блог на предмет цитат, опишите все своими словами, как помните, как понимаете.

Источник: Эволюция


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