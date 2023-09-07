Мнение: Почему двадцатый век не стал веком России

Двадцатый век должен был стать веком России. Это мнение можно прочесть, например, у французского экономиста Эдмонда Тери, который по поручению двух французских министров исследовал экономику России в 1913 году. Цитирую француза:

…если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении…

И действительно. Вот немного сухих цифр из книги французского экономиста. За 10 лет с 1900 по 1910 в России население выросло на 22%. За те же 10 лет изменилось следующее:

— производство пшеницы выросло на 38%;

— производство железа и стали выросло на 53%;

— потребление меди выросло на 32%;

— потребление свинца выросло на 77%;

— расходы на народное образование выросли на 156%.

Как видим, Российская Империя быстро развивалась. Рост производства и потребления металлов особенно показателен. Железо, сталь, медь и свинец — основа промышленности, из металлов в России делали всё необходимое стране, от гвоздей до целых паровозов.

Данные по образованию наглядно показывают тектонический масштаб перемен — и тектонический же масштаб клеветы на нашего последнего императора, которому парадоксальным образом ставят в вину пропагандистскую байку про «циркуляр о кухаркиных детях». Больше всего школ в России построил Николай II, в советские времена его рекорд побить так и не смогли. На образование выделяли такие ресурсы, что в СССР ещё долго вспоминали царские времена как золотой век русской педагогики. Сошлюсь в качестве подтверждения хотя бы на доклад товарища Луначарского на 10 съезде Советов:

Во время Гражданской школы большевикам было не до школ. Позже закрытые в разруху школы начали потихоньку восстанавливать, но встроенные тормоза социалистического строя достичь прежних скоростей позволяли только на кумачовых плакатах, не в реальной жизни. Проблемы с элементарной рациональностью были не только в образовательной сфере, они были везде. Андре Жид упоминал про забавный эпизод, наглядно иллюстрирующий разницу между социалистическим и капиталистическим подходами к работе. Цитирую: «Группа французских шахтеров, путешествующая по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду советских шахтеров и без напряжения, не подозревая даже об этом, выполнила стахановскую норму».

Чудес не бывает: когда в стране нет денег, приходится прибегать к принудительному труду. А принудительный труд — неэффективен. Экономист Кейнс был прав, когда ещё в 1925 году объяснял товарищу Зиновьеву, почему социалистическая автаркия обречена быть бедной и отстающей:

Кейнс…Вы можете составить любые планы, но как вам выполнить их, когда ваши жители не имеют никаких гарантий ни для своих прав, ни для своего имущества? … Они не уверены в том, будут ли иметь завтра то, что имеют сегодня, не будет ли их имущество завтра конфисковано. При таких условиях нельзя строить длительные планы развития…

…По договору о концессиях вы будете обеспечивать для русских рабочих достаточно выгодные условия работы. Но в этом случае русские рабочие на иностранных концессиях в России будут иметь большую зарплату и лучшие условия труда, чем русские рабочие на русских предприятиях. Что же ваши рабочие скажут, когда увидят, что у русских рабочих на иностранных концессиях условия работы лучше, чем у рабочих советских предприятий?…

…вы должны преодолеть конкуренцию США и Аргентины по вывозу хлеба и других стран по вывозу леса, льна и т.д. Это возможно лишь при условии, что ваши цены на хлеб и промышленное сырье будут ниже мировых. Если же доход от вашего экспорта будет ниже ваших расходов на импорт, вам придется внутри России прибегнуть к печатанию денег, червонец полетит вниз и обесценится.

Зиновьев: Вы рисуете чересчур мрачные картины. Мы, думаю, справимся и не дойдем до краха.

Кейнс: Только в том случае, если у вас в стране рабочие будут получать за труд значительно меньше, чем получают рабочие за границей. Или если у вас будет почти бесплатный и принудительный труд.

К сожалению, так и вышло. Прошло меньше 15 лет с прихода большевиков к власти, и Россия, которая на 1917 год умела строить линкоры и была изрядно электрифицирована, деградировала катастрофически. Уже в 1931 товарищ Сталин вынужден был заявить вслух: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет».

Сейчас многие искажают историю, уверяя нас, будто до 1917 в России были только скудные поля, крестьяне в лохмотьях, да непонятно откуда взявшиеся рабочие, которым и работать-то было негде, так как промышленности при царе якобы не было. Сухие факты, как видите, говорят об обратном. При Николае II Россия развивалась невероятными темпами, и даже во время Первой мировой наша экономика продолжала стремительно наращивать объёмы производства. После 1917, к сожалению, фанатичное внедрение ошибочной экономической теории свело этот рост на нет.