Рупор кремлевской пропаганды: Журналы проамериканской ориентации именовали умершего вождя тираном

Еще об изменениях в новом учебники истории. На этот раз о СССР и постсоветской России.

Как известно, с нового школьного учебного года российские старшеклассники будут изучать историю нашей страны по новым единым учебникам. В учебниках полностью переработаны параграфы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о спецоперации на Украине.

Для сравнения даны тематические выдержки из учебников 2010, 2021 и 2023 годов, рекомендованных Министерством просвещения РФ:

1. История России, XX – начало XXI века, 11 класс. А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко, 2010 год.

2. История России начало XX – начало XXI века, 10 класс. А. В. Шубин, М. Ю. Мягков, Ю. А. Никифоров, 2021 год.

3. История России, 1945 год – начало XXI века, 11 класс. В. Р. Мединский, А. В. Торкунов, 2023 год.

О смерти Сталина

Было (1): «5 марта 1953 года умер И. В. Сталин. К концу жизни этот человек достиг зенита могущества, возведя на крови и беззаветном энтузиазме десятков миллионов людей вторую по мощи мировую державу».

Стало (3): «Со смертью И. Сталина 5 марта 1953 г. закончилась целая эпоха в жизни страны. Уход из жизни многолетнего лидера государства вызвал у большинства советских людей растерянность, страх, искреннее горе. Неоднозначной была реакция в мире. Наряду с сожалением и обычными в таких случаях выражениями скорби простых людей, симпатизировавших Советскому Союзу и его лидеру, многие газеты и журналы проамериканской ориентации именовали умершего вождя тираном, диктатором. Однако чаще всего вспоминали о роли Сталина в победе над Германией и освобождении мира от нацистской угрозы».

О передаче Крыма

Было (2): «В 1954 г. Крым был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Передачу приурочили к юбилею воссоединения Украины с Россией. При этом мнение местных жителей не спрашивали. В те годы считалось, что не так важно в составе какой республики СССР находится та или иная территория. Но последствия этих решений оказались долгосрочными».

В учебнике истории от 2010 года тема передачи Крыма Украинской ССР не поднималась.

Стало (3): «В 1954 г. по личной инициативе Н. Хрущева и без соблюдения норм советского законодательства Крым был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Мнения крымчан, абсолютное большинство которых составляли этнические русские, никто не спрашивал… В результате Крым на долгие годы оказался оторван от России. Историческая справедливость была восстановлена только в 2014 г.»

О полете Гагарина

Было (1): «Выводятся на околоземную орбиту первый в мире спутник (1957 г.) и первый космический корабль с человеком на борту — Ю. А. Гагариным (1961 г.). Однако в целом промышленность продолжала двигаться по привычному рутинному пути».

Стало (3): «Первый в истории человечества полет в космос стал триумфом Советского Союза. Советского космонавта Юрия Гагарина восторженно принимали во многих странах мира. Авторитет СССР шагнул на космическую высоту».

О качестве жизни в эпоху застоя

Было (1): «На здравоохранение тратилось не более 4% национального дохода (в развитых странах — около 12%). С 1970 по 1985 годы на два года уменьшилась средняя продолжительность жизни, и по этому важнейшему показателю СССР откатились на 35-е место в мире, по уровню детской смертности — на 50-е».

Стало (3): «СССР достиг больших успехов в развитии науки, образования, здравоохранения. Это обеспечило положительную динамику роста населения, увеличение продолжительности жизни. По уровню образования СССР занимал передовые позиции в мире».

О ТЭКе эпохи застоя

Было (1): «Главный способ избежать экономического краха власти усмотрели в форсировании поставок на западный рынок энергоносителей, тем более что цены на них возросли только за 70-е годы почти в двадцать раз. За 1960–1985 гг. доля топливно-сырьевого экспорта в СССР поднялась с 16,2 до 54,4%, а доля машин и сложной техники упала с 20,7 до 12,5%. Внешняя торговля СССР приобретала отчетливо выраженный "колониальный" характер. Зато казна сказочно обогатилась за счет сотен миллиардов нефтедолларов».

Стало (3): «Разведка и обустройство сырьевых месторождений, строительство магистральных трубопроводов, распределительных и перерабатывающих систем и производств стало одним из наиболее масштабных проектов, к реализации которого были подключены все отрасли хозяйства СССР. Успешная разработка в СССР нефтяных и газовых месторождений совпала по времени с острейшим энергетическим кризисом на Западе».

О Брежневе

Было (1): «В лице Л. И Брежнева и его окружения советская номенклатура — государственная, хозяйственная, военная и наиболее влиятельная партийная — нашла послушного проводника своей коллективной воли. Новое руководство страны добросовестно и, как правило, без ненужной самодеятельности проводило в жизнь принципиальные установки, формировавшиеся в этом узком и всевластном слое советского общества».

Стало (3): «Он проявил себя как мудрый и успешный лидер… Главной особенностью политического развития СССР в рассматриваемый период стала стабилизация властной системы. Ведущая роль в руководстве утвердилась за Л. Брежневым, который при принятии решений в значительной степени ориентировался на коллективное мнение партийного аппарата».

О гласности

Было (1): «Был провозглашен курс на гласность, т. е. на контролируемое сверху смягчение цензуры над средствами массовой информации, ликвидацию "спецхранов" в библиотеках, публикацию ранее запрещенных книг и т. п. Однако вскоре выяснилось, что партаппарат, давно утративший свою гибкость и адаптационные возможности, не способен удержать поток свободного слова в русле официально подтвержденного "социалистического выбора"».

Стало (3): «В условиях, когда все цензурные ограничения были сняты, а государство фактически самоустранилось от контроля СМИ, на граждан СССР обрушилась лавина деструктивной и враждебной информации. Это преподносилось как "свобода слова"».

О войне в Афганистане

Было (1): «В целях удержания своих позиций в Афганистане Москва в 1979 г. приняла решение о введении туда "ограниченного контингента советских войск" (около 200 тыс. человек). СССР оказался втянутым в кровопролитную войну, развернувшуюся в маленькой азиатской стране с патриархально-родовым укладом жизни».

Стало (3): «25 декабря 1979 г. по просьбе правительства Афганистана в страну был введен Ограниченный контингент советских войск. Его целью была поддержка афганской армии в борьбе с исламистами, чьи базы при помощи США и НАТО были развернуты на территории соседнего Пакистана. Запад использовал присутствие советских войск в Афганистане для пропагандистских нападок на СССР».

О распаде СССР

Было (1): «Прошедший в марте 1991 года первый в советской истории всесоюзный референдум давал М. С. Горбачеву и его сподвижникам надежду, что "глас народа" будет услышан республиканскими политиками: из 185,6 млн полноправных граждан проголосовали 148,6 млн, 76,4% которых высказались за "сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик"».

Стало (3): «17 марта 1991 г. был проведен Всесоюзный референдум, на котором более 76% граждан СССР высказались за сохранение союза… На Украине в бюллетень Всесоюзного референдума был добавлен вопрос, манипулятивный характер которого был тогда еще не всем очевиден: "Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?" Если за сохранение СССР проголосовало 70,2%, то по второму вопросу — 80,2%. Большинство обычных людей, отвечая "за" на оба вопроса, не могли разглядеть двойного дна, так как сохранение Союза ССР без Украины было невозможно никому и представить».

О путче 1991 года

Было (2): «Захват Белого дома можно было произвести только ценой больших человеческих жертв. Члены ГКЧП не решились на кровопролитие. Они не знали, что делать. Им перестали подчиняться войска. Но 21 августа все же произошли столкновения бронетехники и демонстрантов, во время которых погибли три человека».

Стало (3): «Члены ГКЧП при этом бездействовали: в сложившихся обстоятельствах для перелома ситуации в свою пользу невозможно было избежать применения силы. На это, однако, они пойти не решились. Странный путч, в котором якобы путчистами выступали все законные руководители государства, так же странно и закончился».

О ваучерной приватизации

Было (1): «Первый ее этап проводился на основе ваучеров (неименных приватизационных чеков), бесплатно выданных всем гражданами России. Их можно было вкладывать в акции приватизируемых объектов. В стране появилось 40 млн акционеров, но главным образом номинальных, ибо большая часть акций через свободную продажу ваучеров сконцентрировалась в руках прежних распорядителей госсобственности».

Стало (3): «Правительство решило выдать каждому гражданину приватизационный чек (его на западный манер назвали ваучер) номиналом 10 тыс. руб., который можно было обменять на акции. Массовая приватизация началась в августе 1992 г. Авторы реформы утверждали, что стоимость ваучера соответствует цене автомобиля "Волга", но это было обманом. К концу года его реальная цена соответствовала разве что цене нескольких килограммов колбасы».

О президентских выборах 1996 года

Было (1): «Основная предвыборная борьба развернулась между Б. Н. Ельциным и лидером КПРФ Г. А. Зюгановым. Президент отстаивал верность стратегического курса реформ, обещая в большей степени, чем раньше, развернуть их "лицом к народу". Его оппонент, напротив, резко критиковал реформы и их результаты… Большинство избирателей сделало выбор в пользу продолжения реформ. Несмотря на все трудности, граждане России не захотели возврата в прошлое».

Стало (3): «Авторитет Ельцина был крайне низок. В ходе предвыборной кампании сторонники президента сделали ставку на передовые информационные технологии и агрессивную кампанию в СМИ. День и ночь телевидение и ряд наиболее влиятельных печатных изданий убеждали избирателей, что в случае поражения Ельцина к власти вернутся коммунисты, и не жалели красок для живописания предстоящих в этом случае ужасов и потрясений. Ельцина поддержали и семь крупнейших олигархических финансовых групп России ("семибанкирщина"), которые обеспечили финансирование его избирательной кампании».

https://secretra.com/world/5909-suschestvennye-izmenenija-v-shkolnyh-uchebnikah-istorii.html – цинк

Уже лучше.

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