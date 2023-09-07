Впервые за 50 лет банки потеряли лидерство в рейтинге финансовой безопасности

Исследовательской центр НИИ Народных традиций РАН сообщил о революционных изменениях в одном из самых консервативных финансовых рейтингов – индексе популярности безопасных способов сохранения денежных средств физическими лицами.

При составлении рейтинга учитываются социологические опросы (как анонимные, так и перекрёстные) и статистические данные различных институтов и ведомств: ФНС, Минфина, Минэкономразвития, МВД, СК и ряда других. При составлении рейтинга учитывается не только количество пользователей того или иного способа сохранить свои накопления, но и общий объём денежных средств, сохраняемых таким способом. По мнению ряда экспертов, именно благодаря этой особенности в рейтинге появился новый лидер.

ТОП-10 наиболее популярных способов сохранить деньги в России выглядит так:

1. Грузовой автомобиль ГАЗ 2705 белого цвета;

2. Банка стеклянная, 1 литр;

3. Банка стеклянная, 3 литра;

4. Банка жестяная, 500 грамм;

5. Матрас;

6. Банка стеклянная, 5 литров;

7. Тумбочка;

8. Криптовалюта;

9. Сливной бачок;

10. Счёт в Сбербанке.

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