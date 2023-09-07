Собянин: Более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

С начала 2023 года переселение по программе реновации начали 26 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в целом за текущий год новоселье справят около 47 тысяч человек.

“То есть свыше половины из них уже в процессе переселения, и мы полностью выполняем график”, – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в августе переселение начали 3,7 тысячи москвичей. Больше всего новоселов проживает в Юго-Восточном, Южном и Новомосковском административном округах.

С начала программы началось расселение 834 ветхих домов. Жители 526 уже переехали в новое жилье.

На северо-западе Москвы по программе реновации построили 14 домов на 176,3 тысячи квадратных метров жилья. Квартиры в новых домах получат 86,8 тысячи человек.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. За шесть лет в новые квартиры переехали 103 тысячи человек. В эксплуатацию ввели 260 новостроек. Подобраны участки для возведения 11 миллионов квадратных метров жилья.