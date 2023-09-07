 

“Я не жалею” – Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN’ом

07.09.2023, 11:10, Разное
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Ярослав Дронов, известный широкой публике под сценическим псевдонимом SHAMAN, действительно просил помощи в продвижении своей карьеры у Иосифа Пригожина. Информацию подтвердил сам продюсер.

Пригожин рассказал, что он знаком как с самим исполнителем, так и с его продюсером. Между ними был разговор на эту тему, в ходе которого, по словам Иосифа, они не пришли ни к какому соглашению.

Иосиф Пригожин объяснил, почему не стал работать с Шаманом. У него были опасения, что исполнитель станет звездой и уйдет из-под продюсерского крыла. Он считает, что они с певцом просто не сработались бы.

Несмотря на отказ, SHAMAN все равно смог добиться популярности, в том числе благодаря своей песне “Я русский”, которая стала настоящим хитом и гимном патриотов.

Пригожин отметил, что не жалеет об упущенной возможности поработать с Ярославом, даже несмотря на тот факт, что теперь SHAMAN собирает стадионы, а его жена Валерия, к примеру, уже не так востребована в мире шоу-бизнеса.

“У каждого есть свое время. Ранее многие уже насладились творчеством Валерии… Я не жалею ни о ком, с кем я не стал работать”, – поделился продюсер.

Также Иосиф Пригожин высказался по поводу уехавших артистов. Он считает, что они просто не поняли свою свободу в России, пишет “Царьград”.


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