Страны Латинской Америки покажут в этом году средний экономический рост всего в 1,6%

В этом году страны Латинской Америки ожидают средний экономический рост всего в 1,6%, что вдвое меньше, чем в 2022 году, согласно консенсус-прогнозу аналитиков от Focus Economics. Главной причиной этого замедления является снижение темпов роста в Китае, который является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером региона. В долгосрочной перспективе ожидается увеличение ВВП стран Латинской Америки на уровне 2% в год, но это может измениться при ускорении “зеленого” перехода в мире и увеличении добычи минеральных ресурсов.

Экономика Латинской Америки будет характеризоваться самыми низкими темпами роста среди развивающихся регионов мира. Основные препятствия для ускорения роста включают неэффективность институтов, политическую нестабильность, высокий уровень неравенства, коррупцию, низкое качество образования и отсутствие развитых отраслей с высокой добавленной стоимостью, согласно обзору Focus Economics.

Темпы роста в текущем году упадут на половину по сравнению с предыдущим годом до 1,6%. Это связано с истощением эффекта восстановления после снятия ковидных ограничений, снижением мировых цен на некоторые экспортируемые товары и засухой в Аргентине и Уругвае.

Замедление роста в Китае, ключевом торговом партнере и инвесторе для большинства стран региона, также повлияет на деловую активность в Латинской Америке. Увеличение процентных ставок в США усилит давление на отток капитала. Однако повышенный интерес, включая “решоринг” американских компаний (перенос производства в дружественные страны), может поддержать рост в Мексике. Долгосрочные темпы роста оцениваются Focus Economics на уровне 2%, что не позволяет сократить разрыв с развитыми странами. Спад экономики ожидается только в Аргентине, где он может достигнуть 2,5%. В Бразилии прогнозируется увеличение ВВП на 2%, а в Мексике — на 2,4%.

Инфляция в текущем году снизится почти во всех странах региона, в основном благодаря снижению мировых цен на энергию, нормализации цепочек поставок и ослабленному внутреннему спросу. Выше инфляция прогнозируется для Аргентины, Колумбии, Гаити и Венесуэлы. Прогноз аналитиков по инфляции для Венесуэлы составляет 291%, а для Аргентины — 116%. Различия в динамике инфляции объясняются в первую очередь курсовой политикой, где самый низкий рост цен наблюдается в “долларизованных” экономиках, таких как Панама, Эквадор и Боливия. Ослабление валют Аргентины и Венесуэлы, напротив, объясняет ускорение инфляции в этих странах, пишет Коммерсантъ.