Магазин Google Play украл фишку TikTok

Компания Google представила новую функцию в своем фирменном магазине приложений для устройств Android, названную Play Report. Эта функция представляет собой карусель коротких вертикальных видеороликов, размещенных на главной странице Google Play. Информацию о этом объявил портал TechCrunch.

В этих видеороликах блогеры и эксперты Google делятся своим опытом использования различных приложений, рассказывают о новых функциях и делятся полезными советами, демонстрируя работу обозреваемых приложений. Play Report напоминает формат коротких видео YouTube Shorts, который стал популярным благодаря TikTok. Однако в отличие от YouTube Shorts, Play Report не позволяет пользователям и разработчикам загружать свои собственные видеоролики. Все видеоматериалы создаются под контролем Google и предоставляют информацию о приложениях. Главной целью Play Report, согласно представителям Google, является помощь пользователям в поиске интересных и полезных приложений.

На данный момент функция Play Report доступна только для ограниченного числа пользователей в США в рамках тестирования. Все видеоролики также можно просмотреть на YouTube и других платформах. Компания Google пока не раскрывает точные сроки и регионы запуска Play Report для всех пользователей Google Play.