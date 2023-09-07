Маргарита Симоньян объявила о своём выдвижении на пост премьер-министра Армении

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала призыв к депутатам Национального собрания Армении поддержать её кандидатуру в качестве главы правительства страны.

Журналистка готова «хоть завтра» прилететь в Ереван и представить свою программу реформ.

– Мне больно смотреть, как Армения теряет позиции в мире и утрачивает свой суверенитет. Я готова принять на себя ответственность за армянский народ и сделать Армению снова великой. Армяне, если ничего не делать, то наша Родина станет колонией ЕС, США и Турции, – пишет Симоньян.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны не поддаваться на «провокации эмигрантов» и сохранять спокойствие.

– В России есть деструктивные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в нашей стране во имя решения своих эгоистичных целей. Если ты армянка, если ты хочешь помочь, почему ты не в Армении? Ты бросила на произвол судьбы Арцах и сдаёшь его азербайджанцам, – заявил он.

По данным армянского отделения ВЦИОМ, если бы голосование по кандидатуре премьер-министра состоялось в ближайшее воскресенье, то Симоньян поддержали бы 69 депутатов из 107 Национального собрания Армении.

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