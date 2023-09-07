Собянин: Москву вновь атаковали украинские беспилотники

В ночь на четверг пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотник сбит в Раменском городском округе.

На землю упали обломки дрона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

“На месте работают экстренные службы”, – отметил Собянин.

В ночь на вторник силами противовоздушной обороны уничтожено два беспилотника на подлете к Москве. Дроны сбили в Калужской области и Истринском районе Московской области.