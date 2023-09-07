 

Собянин: Москву вновь атаковали украинские беспилотники

07.09.2023, 8:40, Новости дня
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В ночь на четверг пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотник сбит в Раменском городском округе.

На землю упали обломки дрона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

“На месте работают экстренные службы”, – отметил Собянин.

В ночь на вторник силами противовоздушной обороны уничтожено два беспилотника на подлете к Москве. Дроны сбили в Калужской области и Истринском районе Московской области.


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