 

США объявили о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном

07.09.2023, 7:15, Новости дня
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США вслед за Великобританией передадут Украине снаряды с обеднённым ураном — они вошли в очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн, передаёт Breaking Defence. Издание отмечает, что решение Белого дома, вероятно, подвергнется широкой критике, учитывая потенциальный вред гражданскому населению.


АР

Администрация президента США Джо Байдена официально объявила о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном в новом пакете помощи на $175 млн, пишет Breaking Defence. 

В очередной пакет войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обеднённого урана. Однако «по соображениям оперативной безопасности» Пентагон не сообщил, о каком количестве боеприпасов идёт речь. «Предоставленное количество снарядов значительно повысит эффективность танков M1 Abrams, которые будут поставлены на Украину в ближайшие недели», — заявили в американском оборонном ведомстве, отметив, что Киев получит снаряды с обеднённым ураном примерно в то же время, что и танки.

Ожидается, что 31 танк Abrams будет доставлен на Украину уже осенью. На данный момент около 200 украинских военнослужащих учатся управлять танками, а также обслуживать и ремонтировать их на американском полигоне Графенвёр в Германии.

Как полагает Breaking Defence, решение Белого дома передать Киеву снаряды с обеднённым ураном повлечёт за собой много критики. Противники использования подобных снарядов предупреждают, что токсичный дым и остатки оружия могут нанести вред гражданскому населению и военнослужащим по обе стороны. При попадании снарядов в цель обеднённый уран сгорает при высоких температурах, что приводит к образованию радиоактивной мелкодисперсной пыли. Кроме того, не попавшие в цель снаряды постепенно разрушаются и выбрасывают токсины в почву и грунтовые воды.

Ранее Великобритания направила на Украину снаряды с обеднённым ураном для танков Challenger 2. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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