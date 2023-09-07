 

Новые удары по Украине – десятки погибших и раненых, разрушение портовых сооружений

07.09.2023, 6:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В среду по Донецкой и Запорожской областям Украины были нанесены новые удары.

Война в УкраинеОбстрел города Константиновка Донецкой области привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей. Об этом со ссылкой на команду ООН в Украине сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

В Константиновке был нанесен удар по рынку, где многие местные жители ежедневно делают покупки, – по сообщениям, погибли и пострадали десятки людей, включая детей.

Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун выступила с заявлением, в котором говорится, что это «трагическое и неприемлемое событие является еще одним примером страданий, которые российское вторжение причиняет мирным жителям по всей стране».

Браун напомнила, что мирные жители и гражданская инфраструктура защищены международным гуманитарным правом.

В соседней Запорожской области, как сообщают сотрудники гуманитарных учреждений в Украине, в результате обстрелов были повреждены учебное заведение и жилые дома, а в Одесской области под ударом оказались портовые сооружения. Гуманитарные партнеры ООН на местах доставляют материалы для сооружения временного жилья и оказывают помощь пострадавшим семьям.

– Продолжающиеся нападения на украинские порты лишают фермеров средств к существованию, а мир – доступного продовольствия, в то время как миллионы людей сталкиваются с голодом в беднейших странах, – подчеркивают в пресс-службе ООН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / США объявили о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном

07.09 / “Как это произошло, до сих пор не знаю”: Миронова в шоке от изменений в жизни

07.09 / Экс-аналитик ЦРУ – попытки уничтожить военную машину России привели к возрождению её ВПК

07.09 / Индия успешно идёт по канату многосоюзности

07.09 / Названы лидеры мнений мужчин и женщин в России

07.09 / Тест: помните ли вы роли Маргариты Тереховой?

06.09 / «Больше ни единого цента» — Америка якобы сама втянула Украину в конфликт, а теперь не может ей помочь

06.09 / Каллас «вежливо указала» президенту Эстонии, что останется на посту премьера

06.09 / Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога

06.09 / Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика