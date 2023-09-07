Новые удары по Украине – десятки погибших и раненых, разрушение портовых сооружений

В среду по Донецкой и Запорожской областям Украины были нанесены новые удары.

Обстрел города Константиновка Донецкой области привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей. Об этом со ссылкой на команду ООН в Украине сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

В Константиновке был нанесен удар по рынку, где многие местные жители ежедневно делают покупки, – по сообщениям, погибли и пострадали десятки людей, включая детей.

Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун выступила с заявлением, в котором говорится, что это «трагическое и неприемлемое событие является еще одним примером страданий, которые российское вторжение причиняет мирным жителям по всей стране».

Браун напомнила, что мирные жители и гражданская инфраструктура защищены международным гуманитарным правом.

В соседней Запорожской области, как сообщают сотрудники гуманитарных учреждений в Украине, в результате обстрелов были повреждены учебное заведение и жилые дома, а в Одесской области под ударом оказались портовые сооружения. Гуманитарные партнеры ООН на местах доставляют материалы для сооружения временного жилья и оказывают помощь пострадавшим семьям.

– Продолжающиеся нападения на украинские порты лишают фермеров средств к существованию, а мир – доступного продовольствия, в то время как миллионы людей сталкиваются с голодом в беднейших странах, – подчеркивают в пресс-службе ООН.