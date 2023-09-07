 

Регина Тодоренко сорвалась на детей: и вот что она сделала

07.09.2023, 3:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезда воспитывает двоих детей в браке с Владом Топаловым – четырехлетнего Мишу и годовалого Мирослава. По словам Регины Тодоренко, в силу профессии она много общается со специалистами, работающими в сфере раннего развития, с психологами и читает новую литературу о воспитании детей каждый месяц.

Для телеведущей крайне важно “прокачать” себя как родителя, быть эффективной в воспитании и не навредить своим малышам, хотя она прекрасно понимает, что материнство – это импровизация. Четкой инструкции “Как быть родителем” не существует.

Регина Тодоренко поделилась, что раньше во время детских истерик старалась сдерживаться и сохранять спокойствие (хотя бы внешнее), в итоге накапливая негативные эмоции. И вот несколько недель назад ее прорвало – звезда сорвалась на своих детей.

“Я орала как стереосистема в заниженной девятке. У меня даже ухо заложило”, – рассказала Тодоренко.

Больше всего в этой ситуации женщину поразила реакция сына. Выдержав паузу, мальчик подошел к ней и сказал, что она самая лучшая в мире мамочка. По словам Регины, она так и не поняла, в чем ее “лучшесть” и сделала вывод, что, возможно, идеальная мама – та, которая позволяет себе быть разной, в том числе и злюкой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Экс-аналитик ЦРУ – попытки уничтожить военную машину России привели к возрождению её ВПК

07.09 / Bloomberg – Индия успешно идёт по канату многосоюзности

07.09 / Названы лидеры мнений мужчин и женщин в России

07.09 / Тест: помните ли вы роли Маргариты Тереховой?

06.09 / Сенатор США – «больше ни единого цента» — Америка сама втянула Украину в конфликт, а теперь не может ей помочь

06.09 / ERR – Каллас «вежливо указала» президенту Эстонии, что останется на посту премьера

06.09 / Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога

06.09 / Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

06.09 / Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт

06.09 / Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика