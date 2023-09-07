Рупор кремлевской пропаганды: Новая зерновая сделка между Россией и Турцией

А вот и новая зерновая сделка подъехала.

Между Россией и Турцией. Без Украины.

МИД РФ сообщил, что достигнута договоренность о поставках из России в Турцию 1 000 000 тонн зерна. Идет проработка технических деталей поставок.

И снова напоминаю.

Относительно ожиданий.

1. Эрдоган выиграет выборы в Турции с небольшим отрывом. ✅

2. Зерновую сделку в прежнем виде не продлят. ✅

3. Появится новая сделка с Турцией после выборов.✅

4. Аммиак через Одессу не пропустят. ✅

5. Дефолта США 1 июня не будет – потолок долга поднимут. ✅

https://colonelcassad.livejournal.com/8381964.html – цинк

Спустя чуть более трех месяцев весь прогноз закрылся.

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