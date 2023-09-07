Рупор кремлевской пропаганды: Новая зерновая сделка между Россией и Турцией
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
А вот и новая зерновая сделка подъехала.
Между Россией и Турцией. Без Украины.
МИД РФ сообщил, что достигнута договоренность о поставках из России в Турцию 1 000 000 тонн зерна. Идет проработка технических деталей поставок.
И снова напоминаю.
Относительно ожиданий.
1. Эрдоган выиграет выборы в Турции с небольшим отрывом. ✅
2. Зерновую сделку в прежнем виде не продлят. ✅
3. Появится новая сделка с Турцией после выборов.✅
4. Аммиак через Одессу не пропустят. ✅
5. Дефолта США 1 июня не будет – потолок долга поднимут. ✅
https://colonelcassad.livejournal.com/8381964.html – цинк
Спустя чуть более трех месяцев весь прогноз закрылся.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет