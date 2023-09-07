 

Рупор кремлевской пропаганды: Новая зерновая сделка между Россией и Турцией

07.09.2023, 3:10, Разное
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А вот и новая зерновая сделка подъехала.
Между Россией и Турцией. Без Украины.
МИД РФ сообщил, что достигнута договоренность о поставках из России в Турцию 1 000 000 тонн зерна. Идет проработка технических деталей поставок.

И снова напоминаю.

Относительно ожиданий.

1. Эрдоган выиграет выборы в Турции с небольшим отрывом. ✅
2. Зерновую сделку в прежнем виде не продлят. ✅
3. Появится новая сделка с Турцией после выборов.✅
4. Аммиак через Одессу не пропустят. ✅
5. Дефолта США 1 июня не будет – потолок долга поднимут. ✅

https://colonelcassad.livejournal.com/8381964.html – цинк

Спустя чуть более трех месяцев весь прогноз закрылся.

Источник: Colonel Cassad


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