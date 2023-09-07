Мнение: Карабах и Крым

С другой стороны, ситуация вокруг Армении и Нагорного Карабаха всегда напоминала, что называется “до степени смешения”, уже нашу ситуацию вокруг Крыма. В России на такие “мелочи” полностью деполитизированное население никогда не обращало внимания, а вот, скажем, украинцы – очень обращали. Меня в свое время очень удивило и позабавило то, как украинские блогеры и вообще публика яростно в свое время “болели” за Азербайджан в его противостоянии с Арменией, причем это было явно видно и до 2022 года. Каждая “победа азербайджанского оружия” встречала гул одобрения на Украине.

Доходило до смешного: украинцы настолько прониклись “азербайджанской правотой”, что как бы даже автоматически начали ненавидеть Армению, что выражалось… отказом признавать геноцид армян в начале 20 века! Казалось бы – а это-то тут при чем? Но тем не менее: мой старый фейсбучный приятель Павел Шехтман (ставший яростным украинцем после своего бегства в Киев из родных Химок) устраивал у себя в ФБ целые “расследования” на тему “ложного геноцида армян Турцией”, делал это из года в год – и это встречало самое сочувственное внимание его местных читателей.

Причина – в ассоциациях. Армения считалась на Украине страной, совершившей самый ужасный и непростительный грех из всех возможных – аннексировавшей у соседа часть его территории силой оружия. Соответственно, Украина ассоциировала “пострадавший” Азербайджан, попросту говоря, с собой, ну а аннексированный Нагорный Карабах – с Крымом. И в этом пространстве говорящих ассоциаций ответный захват Азербайджаном Карабаха, и тоже военной силой! – наполнял украинские души воодушевлением и надеждой, что “и у нас так получится!” Эх, помню интервью тогда еще малоизвестного блогера Арестовича с каким-то азербайджанским аналитиком в 2019 году, в которых азербайджанец важно рассказывал о ударах азербаджанско-турецких дронов по не ожидавшим такого коварства бойцам армии обороны НКАО, а Арестович, слушая это, просто светился от счастья (не понимающий подоплеки человек мог бы даже, глядя на столь разомлевшего вийскового оглядача, заподозрить у него какие-то тюркские корни; но дело было не в них).

Радость и безоговорочная поддержка со стороны Украины у Азербайджана таким образом есть всегда; но увы, сходство между Крымом и Карабахом очевидно и в другом аспекте. В обоих случаях перед нами территории, которые “законный хозяин” рвется “освободить” – нисколько не считаясь с тем фактом, что “освобождаемые” жители, мягко говоря, отнюдь не жаждут, чтобы их “освободили”. И еще одно сходство – “освободители”, в общем, в обоих случаях прекрасно отдают себе в этом отчет, и, с их точки зрения, это не беда: ведь есть прекрасное средство, чтобы справляться с такого рода проблемами: ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА!

Азербайджанцы, в силу присущей восточным людям простоты и прямоты, этого и не скрывают. Украинцы, под гнетом не до конца преодоленного интернационалистского воспитания, чуть-чуть стесняются. Хотя – мечты не скроешь.