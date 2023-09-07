 

Рупор кремлевской пропаганды: ВСУ ввели в бой последние резервные бригады

07.09.2023, 1:55, Разное
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ВСУ ввели в бой последние резервные бригады

В сентябре на фронт ушли последние из резервных бригад ВСУ готовившихся с помощью НАТО.В наступление ушли последние резервы – дружно отправились усиливать атаку на Работино. Даже 82 бригаду пришлось достать с бережно хранимыми ЧелленджерамиПомимо них кстати в наступление присодинилась "Гвардия наступления" (что это такое (https://t.me/z_arhiv/18626?single)?). В частности "Кара-Даг", "Спартан", "Азов" (да это азов национальной гвардии 15 бригада НГУ, а не 3 ОДШБр) – развернули между Работино и Новопокровкой.  А севернее новопокроыки пустили на усиление национальную гвардию: 11 (Михаила Грушевского) и 27 (Печерская).Из последнего – в попытке стабилизировать фронт возле Сватово,  была отправлена новая 43 механизированая бригада, а так же перебросили туда 68 егерьскую бригаду.При этом в битве за Работино в течении трех месяцев со стороны противника участвовало:🔹12 бригад🔹3 полка🔹 +куча отдельных батальонов и подразделений бпла подразделений, а так же несколько бригад артиллерииСравнивая с так называемым  "слитым отчётом"  (https://t.me/z_arhiv/20101?single)(можно посмотреть примерное оснащение бригад), который якобы раскрывал планы ВСУ о наступлении – на изображении представлены все новые бригады и какие из них уже задействованы.Наступление на юге🟩33 мех. бригада🟩47 мех. бригада🟩23 мех. бригада🟩31 мех. бригада🟩14 полк🟩78 полк ДШВ🟩82 бригада ДШВ🟩38 бригада МП🟩37 бригада МП🟩47 арт бригада🟩23 мех. бригада🟩116 мех. бригада🟩117 мех. бригада🟩118 мех. бригадаКлещеевка🟥22 бигадаКременная🟥42 мех. бригада🟥44 мех. бригада🟥21 мех. бригада🟥32 мех. бригадаСватово🟥43 мех. бригадаКупянск🟥88 мех. бригада🟥41 мех. бригада☑️19 июня было задействованы 2/3 всех бригад (инфографика)(https://t.me/z_arhiv/23371?single)✅Соответственно на данный момент ВСУ задействовали все новые бригады из слитого отчета.Помимо этого противник стал активно задействовать "отдельные стрелковые батальоны". Их придают бригадам, пока те отправляют линейные батальоны на ротацию. При этом на бумаге они входят в 141, 142, 143 и 144 бригады.✉️"Z-комитет" (https://t.me/z_arhiv) – цинк

На Украине с 1 октября женщин будут ставить на воинский учет.Мужиков уже катастрофически не хватает, теперь планируют баб загребать.Также продолжается работа по организации депортаций мужчин-беженцев из Европы.Облегчается загребание студентов, людей с различными типами инвалидности и т.д. и т.п.300 000 нового пушечного мяса сами себя не наберут. Добровольцы давно закончились. Осталась рутина переработки оставшегося мужского населения Украины в фарш, что мы и будем наблюдать как минимум в ближайший год.

Источник: Colonel Cassad


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