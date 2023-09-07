 

Мнение: Презрение к ЖЖ-публике

07.09.2023, 1:25, Разное
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По поводу смешной реплики моего френда о том, как он сбыл прямоугольную картошку, выращенную для компании Фрито-Лей на чипсы – разгорелась просто непристойная старперская буза в комментариях. Да, ЖЖ вырождается, и в частности именно поэтому – недостаток свежей крови, потеря перспективы, отсутствие нормальных дискуссий, тотальное недоверие всех ко всем – в общем, как и наша страна в целом, у которой те же проблемы. Но я ради смеха спросил своего френда в ФБ, которого зовут Андрей Лунёв:

“ха-ха!! Андрей, приготовьтесь. Я в ЖЖ выложил этот ваш коммент – граждане не поверили вообще ни единому вашему слову, и в итоге пришли к общему выводу, что я это все придумал. Вот самые типовые “возражения”:
– Блээээ! Картошку не режут на чипсы. Картошку размалывают в муку, и прессуют из нее чипсы.
– Не бывает квадратной картошки, а была бы, с ней мороки не оберёшься. И чипсы из целой картошки если где и нарезают, то в рекламе.
P.S. И они овальные.
– Попаданец, что ли? Колхоз в 2007?
– Не верю. В чипсах же ломтики овальные. Да и Гугл говорит, что чисповый картофель круглый или овальный.
– Но, если был договор, значит была и оплата? Выходит, ваш френд и деньги получил, да ещё и 5000 тонн квадратной картошки продал?
– Какой ещё биолог-почвовед по ФБ ? Просто “творчески заимствованный” фантастический рассказ… вероятно, Л.Каганова? Ну, вам лучше знать.
– Пять тысяч тонн со ста двадцати га это сорок тонн с гектара. Такое бывает, конечно, но средняя урожайность по России в три-пять раз выше.
– Бред сивого мерина, на ютубе есть видео “How Frito-Lay makes potato chips”, никакой там параллелепипедной картошки!”
и т.д.

Андрей ответил:

Уровень, извините, доё*ок этой публики в целом соответствует уровню Вашего исходного поста, то есть люди по теме знают меньше, чем ни*уя, и пытаются за 3 минуты загуглить себе понимание предмета. Если бы ресурс был специализированный, типа fermer.ru, там бы таких вопросов к моему комментарию не возникло. Урожайность впятеро выше 40 тонн с гектара? В России средняя урожайность картофеля 20 тонн с гектара, т.е. вдвое ниже, максимальные урожаи в Голландии 120 тонн при куче хитростей.

Чипсового картофеля десятки сортов, и под измельчение, и под нарезку. Я почему и не писал никогда в ЖЖ, там люди под никами и никто не отвечает за свои слова, в том числе за свою глупость.

По цифрам моим и описанию картошки всё верно до мелочей, я нигде не ошибся. Если юрлицо бывшего колхоза им.Ленина смущает, пусть им будет ЗАО, как оно было в 2007 г.”

Источник: Размышления вольного социолога


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