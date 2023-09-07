Рупор кремлевской пропаганды: Военно-биологическая деятельность США на Украине

Военно-биологическая деятельность США на Украине

Подробный разбор брифинга (https://t.me/bio_genie/3792) начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова 🇷🇺 по военно-биологической деятельности США на Украине от 6 сентября 2023 года:

В период с 8 по 17 августа 2023 года в Женеве состоялось 2-е заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Западной группой стран продвигалась идея создания на площадке Конвенции добровольного финансового фонда, подконтрольного специально созданному комитету с возможностью выделения целевых средств под выгодные им проекты.

Российская Федерация выступила за обеспечение равноправного доступа к технологиям и научным достижениям в биологической сфере, призвав не допускать односторонних ограничительных мер в отношении государств-участников Конвенции. Россию поддержал ряд стран на фоне реакции мировых средств массовой информации на опубликование документов о военно-биологической деятельности США.

В докладах неправительственных организаций – Интерпола, Всемирной организации здравоохранения, Организации по запрещению химического оружия, Комитета по резолюции Совбеза ООН № 1540, задачи которых никак не связаны с предметом и целями Конвенции, прослеживались прозападные идеи о необязательности проверочного режима КБТО и возможности его замены непрофильными механизмами.

В период работы в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО Пентагоном был опубликован программный документ «Обзор политики в области биозащиты», в котором определены действия минобороны США по данному направлению на период до 2035 года.

Будет расширена зарубежная сеть подконтрольных Соединенным Штатам биолабораторий и продолжена программа «Совместного снижения угрозы», которая ранее была навязана американской администрацией странам постсоветского пространства.

Как заявила помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической безопасности Дебора Розенблюм, «…биозащита больше не является прерогативой только специализированных армейских подразделений…». О военно-биологическом характере запланированной деятельности говорит и тот факт, что она будет проводиться Советом по биозащите под председательством заместителя министра обороны США Уильяма Ла-Планте.

Количество занятых реализаций биоисследований административных структур в США значительно увеличилось. Ранее сообщалось о создании Управления Белого дома по подготовке к пандемиям, которым руководит генерал-майор ВВС США Пол Фридрихс. Было отмечено, что работа управления будет сосредоточена на патогенах, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера.

1 августа было сформировано Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента. Официальной целью его деятельности заявлено «…международное сотрудничество в области эффективной профилактики, детектирования и контроля инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД…». На практике бюро будет отвечать за выработку политического курса и координацию действий Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области.

Имеются документальные подтверждения участия Госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года. В соответствии с Планом финансирования только для привлечения к участию в программе различных некоммерческих и неправительственных организаций предусмотрено выделение не менее 40 млн. долларов.

Масштабы военно-биологической деятельности подтверждаются не только полученными документами, но и заявлениями представителей политических кругов Соединенных Штатах. В ходе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший подробно остановился на событиях 11 сентября 2001 года и последовавшим за ними подписанием, так называемого, Патриотического акта, который, по словам американского политика, «…возобновил гонку вооружений, но уже с применением биологического оружия, … а Пентагон начал вкладывать огромные деньги в его разработку…».

https://t.me/bio_genie/3793 – цинк

https://t.me/bio_genie/3792 – полный текст + документы

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