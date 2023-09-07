 

Тест: помните ли вы роли Маргариты Тереховой?

07.09.2023, 0:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезда советского кино снялась в десятках фильмов: ее любила камера, любили режиссеры, любили зрители. Многие роли, которые исполнила Маргарита Терехова, стали культовыми. Например, Миледи из фильма “Д’артаньян и три мушкетера”.

Последний раз актриса выходила на публику десять лет назад. По слухам, уже тогда она знала о своем заболевании, поэтому ее повсюду сопровождала дочь. Наследница артистки недавно рассказала, что мама уже не встает с постели и практически не разговаривает.

Но в памяти поклонников Маргарита Терехова навсегда останется роскошной Дианой де Бельфлор из “Собаки на сене”. А сможете ли вы вспомнить все работы актрисы в кино?


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Сенатор США – «больше ни единого цента» — Америка сама втянула Украину в конфликт, а теперь не может ей помочь

06.09 / ERR – Каллас «вежливо указала» президенту Эстонии, что останется на посту премьера

06.09 / Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога

06.09 / Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

06.09 / Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт

06.09 / Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга

06.09 / Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

06.09 / “Вытаскиваешь по слову”: певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни

06.09 / «Возмутители спокойствия» — Запад опасается пророссийских настроений словаков

06.09 / Собянин: Метро пришло в аэропорт Внуково

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика