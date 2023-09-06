Сенатор США – «больше ни единого цента» — Америка сама втянула Украину в конфликт, а теперь не может ей помочь

Сенатор США решительно осудил многомиллиардную помощь Украине в интервью Fox Business. По его словам, Америка вкладывается в Киев так, будто это её 51-й штат. Но теперь, когда ресурсы США заканчиваются, они просто бросают украинцев на произвол судьбы, заявил политик. Он уверен, что «США сами втянули Украину в этот конфликт, а теперь не могут её оттуда вытащить».

Кстати, сенатор Тубервиль, позвольте спросить вас. Насколько я понимаю, один из новых вопросов будет касаться финансирования Украины. Мне просто интересно, что вы думаете по этому поводу? Потому что я не уверен, есть ли у нас цель, чёткая задача? На сегодняшний день мы потратили более 100 миллиардов долларов, может быть, гораздо больше. Я слышал, что называлась дополнительная сумма в размере 25 миллиардов или около того. Что вы думаете о финансировании Украины, сэр?

ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ, сенатор США: Полтора года назад мы слышали от президента Байдена, или Пиноккио Джо — называйте его, как хотите, — что это будет «небольшое вмешательство». Теперь мы все знаем, что на Украине убиты сотни тысяч людей, как русских, так и украинцев, но украинцев отправляют словно на убой. Мы каждый день слышим из основных СМИ, что это не так, но вы не будете увольнять своего министра обороны, если дела идут хорошо. Это всё равно что уволить координатора защиты в футболе. Что-то идёт не так.

Они будут просить ещё денег. Я не знаю, на что они их потратят. У нас нет ничего, что мы могли бы им купить, и ничего, что мы могли бы им отправить, вы даже слышали это от президента США: у нас нет оборудования, нет боеприпасов. Так что же мы собираемся делать? Поддерживать их правительство. Мы платим всем их пенсионным фондам, мы платим всем их государственным служащим. Американцы должны понять, что средства вкладываются не просто в конфликт, а в 51-й штат — в Украину.

Мы поддерживаем их каждый день. Я против того, чтобы тратить на них ещё хоть один цент. Я не голосовал за то, чтобы отправлять Украине хоть какие-то деньги, потому что я видел… Я был там за полгода до начала этого конфликта. Ничем хорошим для Украины это не могло кончиться. Мы, по сути, запустили этот процесс и втянули Украину в этот конфликт. А теперь не можем их оттуда вытащить. Кто-то должен поехать в Россию, например Джо Байден, и уговорить их прекратить то, что происходит, уладить это дело, пока мы не ввязались в мировую войну. Вот что меня беспокоит, Ларри.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.

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