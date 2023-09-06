 

ERR – Каллас «вежливо указала» президенту Эстонии, что останется на посту премьера

06.09.2023, 23:50, Новости дня
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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что предпочёл бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала с фирмой её супруга. Однако, передаёт ERR, Каллас «вежливо указала» президенту, что останется на посту, поскольку по Конституции страны отправить её в отставку может только парламент.


AP

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что предпочёл бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала с фирмой её супруга. Однако, передаёт ERR, Каллас остаётся при своём мнении и намерена следовать предусмотренному Конституцией порядку, согласно которому с должности премьер-министра её может снять большинством голосов парламент.

«Президент заявил мне именно то, что он потом заявил и общественности и что он говорил и прежде, но ведь у нас совсем недавно были выборы, — сказала Каллас. — Премьер-министра считает в должности рийгикогу большинством голосов, и таким же большинством голосов парламент снимает премьер-министра с должности. Таков порядок, предусмотренный нашей Конституцией».

«Я использую эту возможность, чтобы вежливо указать президенту на своё иное мнение и остаюсь при этом мнении. Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнёры по коалиции и моя партия меня поддерживают, — а до сего времени они не давали мне повода в этом усомниться», — добавила она.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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