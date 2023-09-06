Мнение: Падение рождаемости в Англии, кража-распродажа из Британского музея и депопуляция Латвии

1. Великобритания официально вошла в тяжелейший демографический кризис, хотя ещё каких-то 10 лет назад демонстрировала внешне приемлемые показатели. Теперь же число новорождённых детей в Англии и Уэльсе упало до 600 тысяч в год, что соответствует уровню середины 19-го века, когда население островов было в 4 раза меньше нынешнего! Так сильно, как за последние несколько лет, рождаемость в Британии падала только во времена двух мировых войн и экономического кризиса конца 1970-х (ссылка).



При этом треть детей в Англии и Уэльсе рождается в семьях мигрантов. Рейтинг матерей иностранного происхождения выглядит сейчас следующим образом: индийки, пакистанки, румынки, польки, нигерийки, бангладешки, афганки. А две трети рождений в Лондоне приходится на семьи, в которых хотя бы один из родителей имеет иностранное происхождение (ссылка).

Точка невозврата уже пройдена. Если уже сейчас две трети новорождённых лондонцев «иностранцы», то после естественной смены поколений поколений весь Лондон автоматически станет «иностранным» на две трети. Этот процесс может замедлиться, если Британия будет переплавлять иностранцев в настоящих британцев или если Британия будет массово завозить британцев из-за рубежа. Но этот процесс может и ускориться, так как «иностранцы» в значительно меньшей степени поражены зелёной-голубой-красной-чёрной чумой, и потому рождаемость в их семьях выше.

Пока что, как мы можем наблюдать на практике, интеграция идёт вяло, при этом большая часть приезжих исповедует, скажем мягко, не британские ценности. Таким образом, Британия стремительно превращается в северный штат Индии. Обратная колонизация индийцами своих бывших угнетателей проходит успешно.

В принципе, оно и к лучшему — у индийцев есть представления о порядочности, с ними можно иметь дело. Что касается старой британской культуры, пусть себе ужимается до университетских библиотек. Там она даст достаточно питания для нашей ностальгии по «старой доброй Англии», но вреда планете причинить уже не сможет.

2. Колонизированные британцами страны пытаются вернуть награбленные англичанами ценности, пока те чужие реликвии не разбазарили. Масштабная кража была выявлена недавно в Британском музее, одном из крупнейших музеев мира (ссылка):



По предварительным данным, было украдено около 2 тыс. артефактов на миллионы фунтов стерлингов.

Ранее был уволен один из сотрудников музея.

Как сообщалось, были украдены «небольшие предметы», в том числе «золотые украшения и самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, относящиеся к периоду с XV века до н. э. по XIX век».

Большинство из них «хранилось в кладовой одной из коллекций музея» и в основном использовалось для академической и исследовательской работы. Ни один из артефактов в последнее время не выставлялся на всеобщее обозрение.

Британский музей заявил о пропаже предметов из коллекции на прошлой неделе.

Ранее Нигерия и Греция потребовали вернуть ряд экспонатов после сообщения о краже.

3. Заметное число эмигрантов в Британии – это бывшие жители Прибалтики, в частности латыши. Уехавших так много, что даже в крупных городах Латвии налицо колоссальное снижение населения, как будто по стране прошлась война или эпидемия чумы. Блогер sergkz пишет (ссылка):

Судя по публикациям тамошних жителей, в Латвии жизнь за пределами Риги практически вымерла, и продолжает вымирать, поскольку единственным ныне производимым и продаваемым товаром в Латвии является русофобия, а для её производства ни заводы, ни флотилии, ни тракторы с комбайнами не нужны…

А других городов в Латвии, можно сказать, и нет, их скорее можно назвать “посёлками городского типа”. Из вики на 2016 год: Рига 638 тыс. чел (-30% с 1989 года), следующий по численности “город” — Даугавпилс, 85 тыс. чел. (-33% с 1989 г.), сейчас наверное реально 500-550 и 65-70 тыс.

Восточная Европа, и особенно страны-лимитрофы могли бы помочь Британии с решением демографического вопроса. Однако этот шанс британцы упустили — большая часть демографического ресурса Прибалтики, Польши, Украины и тому подобных не имеющих будущего территорий уже выбрана.