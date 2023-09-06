Мнение: О немецком ударе по украинскому пиару… Не говори «гоп»?

Ровно в годовщину начала прошлогодней украинской атаки под Харьковом, оказавшейся внезапно успешной и вынудившей ВС РФ осуществить удачную «перегруппировку», появились подтверждения с российской стороны о «тактически оставленном» селе Работино в Запорожье, за которое несколько недель шли упорные бои. Что не только воодушевило поникшую украинскую общественность, но и позволило госсекретарю США Энтони Блинкену заявить о наблюдаемом «хорошем прогрессе» в контрнаступлении ВСУ.

Совпадение? Гм…

И всё это на фоне свежих фото с украинской стороны, где видны поверженные «зубы дракона», означающие выход на передовые рубежи оборонительной «линии Суровикина»…

Естественно, куда же тут без всепропальщиков, слетевшихся, как стервятники.

Но есть и другой взгляд на происходящее.

«На нескольких видео можно увидеть, что украинские солдаты действуют в трёх местах за «зубами дракона». Они местами прошли первые позиции «линии Суровикина», хотя наступление идёт без танков», — комментирует свежие достижения ВСУ немецкий Bild. И тут же выливает ушат холодной воды на горячие головы.

«Успех последних четырёх дней не означает, что Киев сможет развить свой — прорыв, подчеркивает Bild. Сейчас до 200 украинских солдат действуют между и за барьерами, но они находятся под сильным российским огнём. Записи с российских беспилотников показывают прямые попадания по незащищённым солдатам. Также видна эвакуация убитых и раненых. Если в ближайшие дни украинцам удастся пройти «линию Суровикина» с тяжёлой техникой, то у Путина возникнут реальные проблемы. Если же украинцам придется более длительное время обходиться без танков и другой техники, то может возникнуть необходимость тактического отхода уже с украинской стороны».

Тут можно добавить, что сами по себе «зубы дракона» — бетонные пирамидки, призванные задержать танковые прорывы, — врыты в землю в отдалении от самой линии обороны, на дистанции артиллерийского огня. Так что и бросать в воздух чепчики, и покаянно бить себя кулаками в грудь одинаково рано.

Но отчего же в российском характере вот это стремление регулярно выискивать «зраду» по любому поводу — на радость тем, кто считает Россию своим смертельным врагом?

И ещё интересно, с чего это немцы стали «выпадать из генеральной линии» Вашингтонского обкома, подрывая украинский пиар?

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