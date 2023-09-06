 

Как изменить диету и снизить уровень холестерина

06.09.2023, 20:45, Разное
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Высокий уровень холестерина в крови может представлять угрозу для здоровья. Это вещество, производимое печенью, может стать причиной закупорки артерий и привести к серьезным проблемам. Врач-диетолог объясняет, как небольшие изменения в питании могут помочь справиться с этой проблемой.

Согласно врачу-диетологу, недостаточное потребление белка и избыток рафинированных углеводов могут снизить выработку желчи, что ведет к увеличению уровня холестерина в организме. Маленькие изменения в выборе продуктов могут помочь поддерживать уровень холестерина под контролем.

Даже такая мелочь, как замена растительного масла на масло авокадо, может существенно повлиять на уровень холестерина. Это изменение диеты может снизить количество насыщенных жиров и помочь управлять холестерином.

Добавление черники, богатой полифенолами, в рацион также может помочь снизить уровень “плохого” холестерина. Исследования показали, что употребление черники в течение шести недель снижает общий холестерин, “плохой” холестерин и триглицериды, а также повышает уровень “хорошего” холестерина.

Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, орехах и цельнозерновых продуктах, может помочь снизить уровень холестерина. Овес, богатый растворимой клетчаткой, является отличным выбором. Начните с него, и вы заметите улучшения в течение двух месяцев.

Не забывайте сочетать изменения в диете с физической активностью. Даже небольшие ежедневные упражнения могут способствовать снижению уровня холестерина. Главное – последовательность.

Сделав небольшие изменения в своей диете и добавив физическую активность, вы можете значительно улучшить свое здоровье и снизить уровень холестерина.


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