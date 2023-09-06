 

Бесплатное бета-тестирование Payday 3: Получите доступ и играйте за две недели до официального релиза

06.09.2023, 20:45, Разное
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Студия Starbreeze объявила о предстоящем бета-тестировании своей новой игры – Payday 3. Событие запланировано на даты с 8 по 11 сентября и будет доступно для игроков на ПК и консолях Xbox Series X/S. Основной целью тестирования является проверка надежности серверов и их способности выдерживать большие игровые нагрузки. Важно отметить, что участие в бета-тестировании абсолютно бесплатно и доступно для всех желающих.

Для получения доступа к бете на Xbox Series X/S, вам потребуется использовать приложение Xbox Insider Hub, а на ПК – подать заявку через страницу игры в Steam. Бета-тестирование начнется 8 сентября в 20:00 по московскому времени и продлится до 11 сентября. В рамках тестирования игроки смогут опробовать режим кросс-плея между ПК и консолями, хотя пока не будет доступа к созданию приватных лобби.

Важно отметить, что версия игры, предоставляемая для тестирования, была собрана еще в апреле 2023 года и сильно отличается от релизной версии. Разработчики предупреждают, что интерфейс, баланс игры и некоторые способности персонажей могут быть изменены к моменту выхода. В бете будут доступны один сценарий ограбления и четыре стартовых персонажа: Вулф, Чейнс, Даллас и Хокстон. Однако два новых героя, Джой и Перл, будут добавлены в релизную версию игры.

Прогресс игроков в тестировании будет ограничен 22 уровнем, и хотя в бете будут представлены различные виды оружия и косметических предметов, следует помнить, что ассортимент будет расширен в полной версии игры, а прогресс из бета-теста не будет перенесен в релизную версию. Пользователям также разрешено будет записывать и транслировать свой игровой процесс из бета-тестирования.

Напомним, что официальный релиз Payday 3 запланирован на 21 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Владельцы изданий Silver и Gold получат доступ к проекту на три дня раньше остальных игроков.


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