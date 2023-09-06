Министр экономического развития Максим Решетников выразил беспокойство по поводу необычно низкого уровня безработицы в России

Министр экономического развития Максим Решетников выразил беспокойство по поводу необычно низкого уровня безработицы в России. Он подчеркнул, что это создает тормоз для экономического развития страны, поскольку основной вызов заключается в недостатке квалифицированных кадров.

По данным Росстата, в июле текущего года безработица достигла исторического минимума – всего 3%. Решетников отметил, что хотя это кажется положительным показателем, в контексте дефицита специалистов и кадров это становится проблемой. На пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов Министр подчеркнул, что главная сложность заключается в человеческом ресурсе. Он также выразил мнение, что человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом в экономике, превосходя инвестиции, финансы и технологии.

Максим Решетников предложил решение в виде расширения нацпроекта по повышению производительности труда и более активного привлечения мигрантов в экономику. Он подчеркнул, что РФ необходимо решить вопрос миграции и использовать рабочую силу из Центральной Азии, активно конкурируя с другими регионами, такими как Китай и Юго-Восточная Азия.

Министр также подчеркнул важность инвестирования в русские школы в Центральной Азии и создания осознанной политики для удержания талантов из соседних стран, так как эти рабочие руки остаются востребованными и эффективными для российской экономики.

По данным Банка России, промышленность столкнулась с самой низкой обеспеченностью кадрами за последние 25 лет с начала 2023 года. Данные Роструда показывают, что в начале августа на портале “Работа в России” было доступно 1,9 миллиона вакансий, однако их закрытие происходило медленно.