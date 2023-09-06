 

Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

06.09.2023, 19:20, Новости дня
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков 6 сентября встретился с молодежью в общественном штабе Сергея Собянина. Народный артист выступил в рамках программной сессии “Город моего будущего”.

Машков рассказал о продолжении ремонта в помещениях Театра Олега Табакова. Работы начались благодаря мэру Москвы, отметил артист.

“Наш театр был районообразующим, и улицы, на которых вы сейчас ходите в районе Покровки: ул. Жуковского, ул. Чаплыгина, – они сейчас в таком роскошном состоянии”, – цитирует Машкова Агентство городских новостей “Москва”.

Участниками программной сессии стали студенты Высшей школы экономики, члены городских команд по робототехнике и программированию, начинающие предприниматели.

Мэр Москвы 15 августа встретился со сторонниками в штабе общественной поддержки.

Общественный штаб поддержки Собянина работает в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Он объединяет лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы.


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