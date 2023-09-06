Мнение: Диалоги об Армении

Занятный вышел у меня диалог с одним горячим армянским патриотом, назовем его Армен (проживающим, естественно, в максимальном удалении от своей исторической Родины). Парень горячился, потому что действительно – дела в маленькой горной республике идут в последнее время всё хуже и хуже.

Армен. Ненавижу Пашиняна! Он ведет Армению к пропасти! Или он, или Армения!

Я. А что может сделать Армения и при чем тут Пашинян? Против нее 9-миллионный Азербайджан и 80-миллионная Турция, а за нее – никого. РФ сейчас точно не до нее, да и вообще – без контроля над Грузией Армения для России – чемодан без ручки. Пашинян мечется, надеясь просто на чудо, и жмет сразу на все кнопки. Жалко мужика. Армян тоже жалко.

Армен. Рядом с 80-миллионной Турцией есть не менее 80-миллионный Иран, у которого в регионе перпендикулярные интересы. А есть еще РФ, у которой там военно-стратегические интересы и военное присутствие. И с каких это пор численность населения оказались важнее, чем воля к победе и интеллект – будучи правильно применёнными?

Я. Иран – такое же государство-изгой, как и РФ, и помогать Армении он вряд ли будет. Сильно помог Иран в “отстаивании” Нагорного Карабаха? Ну и это ваше “есть еще РФ” – wishful thinking в чистом виде. Нету никакой РФ, забудьте уже. Была – да сплыла.

Даже тогда, когда еще у РФ оставались какие-то Вооруженные Силы, впрягаться ей за Армению при отсутствии общей границы было очень и очень не с руки. А теперь…

Плюс – еще одно циничное соображение, которое очень в струю исповедуемой Россией политике НБС, “Надо быть скотом”. Это – вопрос “зачем”. Зачем России Армения? Всегда Армения шла для России лишь как не очень дорогой довесок к нефтеносному Азербайджану. Но САМА ПО СЕБЕ?? Объясните, Армен, это же ключевой вопрос. Зачем РФ Армения? Что с нею делать?

Армен. Кураторы, американские кураторы! Они наняли Пашиняна, чтобы всё разрушить! Чтобы вам объяснить, зачем России Закавказье вообще и Армения частности, нужно будет прочитать вам лекцию по геополитике с картой в руках. Но судя по вопросам, вы очень далеки от понимания геополитики вообще и хитросплетения интересов в регионе!

Я. По-моему, вы невнимательно читаете, Армен. “Зачем России Закавказье вообще” я понимаю, и я об этом написал. Я не понимаю, зачем России Армения сама по себе, в условиях, когда все прочее Закавказье потеряно, а с Арменией нет даже сухопутной границы.

Армен. Нельзя взять это всё отбросить в сторону и задаться вопросом, а нужна ли нам эта страна “сама по себе”. На таком профанском уровне, простите, никто не рассуждает!

Я. Словом, ответа у вас нет. Армения могла бы быть “интересна” для нынешней РФ разве что как плацдарм – чтобы в случае чего напрыгнуть с разных сторон и попытаться захватить заново Азербайджан, с целью наложить лапу на его нефть. Но – зачем, если России уже сейчас буквально некуда девать свою собственную сибирскую нефть, недостаточно нормальных денежных (без “тугриков”) покупателей? Да и относительно способностей росвойск куда-либо напрыгивать тоже, в общем-то, иллюзии за эти полтора года окончательно развеялись – даже у тех наивных дурачков, у кого они когда-то были.

А “просто” Армения… Затерянная в горах, практически без полезных ископаемых, малонаселенная… Всё, что в Армении есть мало-мальски ценного, уже и так в руках “москалей”, как сказали бы наши друзья-украинцы. Энергетика, связь, какие-то добывающие чего-то производства. И все это – гроши.

Бессмысленно, Армен. Ничего не будет. И это при том, что Армению, безусловно, надо спасать – окружающие тюрки ее сожрут.

Ну вот американцы и спасут, у них такая Миссия.

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Печальная история, честно говоря. Возможно, нам стоило с самого начала трезво рассчитать силы и полностью свалить из Закавказья еще лет 20 назад, не оставляя у людей ложные надежды на какую-то защиту. НБС так НБС.