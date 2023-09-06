 

ИИ Swift побил чемпионов мира в гонке дронов

06.09.2023, 18:20, Разное
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Система искусственного интеллекта Swift, разработанная исследователями из Цюрихского университета и специалистами Intel, одержала победу над мировыми чемпионами в гонках дронов и установила новый рекорд во времени прохождения трассы. Об этом пояснил научный обозреватель Николай Гринько.

Для проведения эксперимента в авиационном ангаре недалеко от Цюриха была построена трасса размером 25×25 метров. На этой трассе было установлено семь ворот и один вертикальный поворот. Против нейросети, предварительно обученной для участия в соревнованиях на скоростных дронах, выступили два мировых чемпиона в этом виде спорта, а также трехкратный чемпион Швейцарии в личных гонках. Они отметили, что система ИИ проявила себя, выполняя “совершенно нечеловеческие маневры”. Swift продемонстрировал самый быстрый круг, опередив человека на полсекунды.

Однако эксперимент также выявил, что люди лучше справляются с адаптацией к изменяющимся условиям. Когда яркий солнечный свет внезапно озарил ангар сильнее, чем было предвидено, нейросеть потерпела неудачу.

Этот результат интересен в свете того, что в конце июля Министерство спорта РФ включило гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта. Также стоит отметить, что студентам московских вузов разрешено использовать нейросети в учебных целях.


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