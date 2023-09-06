 

Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт

06.09.2023, 18:07, Новости дня
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Россиянка незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев. Примечательно, что в качестве платы за прописку мигранты пообещали жительнице Тюмени помочь сделать ремонт.

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины. “Она обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная простановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ”, — цитирует сообщение на официальном сайте прокуратуры URA.ru.

Следователям удалось выяснить, в период с 2022 по 2023 год тюменка зарегистрировала в своей квартире 14 иностранцев. В обмен на это мигранты пообещали женщине помочь с ремонтом квартиры.


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