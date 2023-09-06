 

Историк: пятеро тайно спасшихся декабристов поступили на службу в царскую разведку и организовали несколько революций в Европе

06.09.2023, 17:33, Разное
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В Российской государственной библиотеке состоялась презентация новой монографии профессора исторического факультета МГУ Евгения Тарле «Подлинная история восстания декабристов». 

На основании ранее закрытых архивных материалов, историку удалось доказать, что Кондратий Рылеев, Михаил Бестужев-Рюмин, Пётр Каховский, Сергей Муравьёв-Апостол и Павел Пестель не были казнены в 1826 году, а поступили на службу в императорскую разведку и впоследствии организовали несколько революций в Европе.

«Николай I был мудрым правителем и предложил декабристам выбор – либо казнь, либо тайная служба на благо Отечества. Как русские офицеры, они выбрали второй вариант и за следующие двадцать лет провели десятки операций по всему миру», – рассказал Тарле. 

Бывшие декабристы организовали Июльскую революцию во Франции и переворот в Бельгии в 1830 году, а также разработали план восстаний в 1848 в Австрии, Италии и Германии. 

Исследованиями Тарле уже заинтересовался «Первый канал», который предложил историку стать научным консультантом фильма «Союз спасения-2», который будет посвящён службе декабристов в разведке Российской империи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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