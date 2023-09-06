 

Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

06.09.2023, 16:55, Новости дня
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Москва заняла первое место среди городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что рейтинг составили ведущие исследовательские центры и университеты стран – членов БРИКС. Эксперты оценивали способность мегаполисов предоставлять жителям электронные услуги, доступность городской инфраструктуры и другие факторы.

“По Москве эксперты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему нашего города”, – заявил Собянин.

Также в тройке лидеров оказались китайские мегаполисы – Пекин и Шанхай.

Москва ранее возглавила рейтинг региональных центров компетенций по результатам реализации национального проекта “Производительность труда”. За первые шесть месяцев 2023 года 38 городских предприятий, участвовавших в проекте, нарастили производительность на 59%.

Столицу признали самым эффективным регионом по реализации промышленной политики. За последние пять лет объем инвестиций в Москве вырос в два раза.


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