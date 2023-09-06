Мнение: Много чернокожих русалок, соцмедиа отмирают и ленивые американские чиновники

1. Дисней решил не останавливаться на одной чернокожей «Русалочке». Легендарная студия выпустит мультсериал для детей, где уже вообще все русалочьи персонажи будут темнокожими (ссылка). Самый светлый оттенок кожи будет конечно же у отрицательного персонажа – морской ведьмы Урсулы (ссылка).



Это логично: все члены русалочьей семьи по идее должны скорее быть одноцветными, а не приверженцами мультикультурализма. С другой стороны, в условиях недостатка света под водой у кожа у русалок должна быть светлой, фоточувствительной, чтобы легче было вырабатывать нужные витамины в организме. Возможно, как раз недостаток витаминов русалки и восполняют за счёт утопленников.

Впрочем, Диснею явно не до соображений научного характера. Во-первых, активисты BLM в США никуда не делись, перед ними по-прежнему надо выслуживаться. Во-вторых, — поправьте меня, если я ошибаюсь — больше всего детей в мире сейчас в Африке, то есть основная потенциальная аудитория мультфильма чернокожа.

2. Виктор Мараховский пишет про гибель привычных нам соцсетей (ссылка):



…Социальные Медиа умирают. В том смысле, что они распадаются обратно на соцсети и медиа.

Причина — их убили совершенство и профессионализм.

«22-летняя Тати Брюнинг просто хотела бы делиться мемами и постами о приготовлении фасоли. Однако каждый раз, когда она заходит в инсту, лента переполнена идеальными фотками и контентом от профессионалов. «Настолько тщательно всё подобрано, что нельзя показать, что готовишь на ужин: будет выглядеть недостаточно круто»».

В итоге она — как и миллионы других пользователей — убегает от всего этого назойливого профессионализма в частные публикации, закрытые группы и чятики для своих, «где не нужно переживать, что у тебя прыщик на лбу», и не нужно дёргаться из-за того, что скажешь что-нибудь не то.

…Это хорошая тенденция по целому ряду причин.

Во-первых — до ув. граждан планеты после краткого, лет на 25, безумия добровольных стриптизов вновь доходит, в чём суть и ценность частной жизни.

Во-вторых — ув. граждане планеты начинают ускользать из беспощадных когтей сотен тысяч СММщиц, которым в аду давно приготовлен котёл из переплавленных платиновых клубных карт и легендарных финок ЛГБТ.

В-третьих — ув. граждане планеты начинают ускользать из лап Министерств Правды с их навязыванием повесточки через полиаморных инфлюенсеров с пониженной социальной ответственностью и цефалодефицитом.

В-четвёртых — ув. граждане также ускользают от раздвоенного языка мирового Цукерберга с его теневой цензурой.

В-пятых — тех, кому есть что сказать, ув. аудитория всё равно находит — чисто по сарафану.

3. Федеральные чиновники в США особенно успешно освоили удалённую работу. Издание MailOnline сообщает, что американские правительственные здания на 75% пустуют, так как федералы продолжают работать из дома, ведя переговоры по сети во время игры в гольф или лёжа в пенной ванной (ссылка).

На содержание и аренду зданий федеральных агентств уходит по 7 миллиардов долларов ежегодно. Республиканцы и оппозиционная Байдену часть демократов требуют либо вернуть лентяев на работу, либо снять помещения с баланса, либо вовсе закрыть лишние агентства, вроде ФБР, функции которых дублируются другими спецслужбами.

Обычные американцы особенно недовольны. США — это вам не искрящаяся цифрой Россия, скорость предоставления госуслуг в США позорно низка. Например, очередь за обновлением американского паспорта занимает сейчас 4 месяца. Я свой паспорт обновил на 45 лет моментально: В четверг пришёл, полистал полчаса мемы, подал документы. В субботу пришёл снова, практически без очереди получил.

В США общение с государством идёт в формате грустных анекдотов про бюрократию. Ветераны вынуждены подолгу ждать получения медицинских льгот, изобретатели не могут застать на работе сотрудников, которые выдают патенты (ссылка).

Конечно, удалённая работа – отличная штука с огромным количеством плюсов. Однако сейчас у власти в США социалисты, а левый принцип состоит в том, чтобы работать как можно меньше («от каждого по возможностям»), но получать от государства при этом как можно больше («каждому по потребностям»). Чем подобная расслабленность заканчивается, мы видели на примере позднего СССР.