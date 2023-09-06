 

Скандалы: Дети травятся и болеют

06.09.2023, 15:55, Разное
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Роспотребнадзор отчитался по итогам работы летних лагерей

Роспотребнадзор сообщил о снижении числа выявленных нарушений санитарных норм в детских лагерях по сравнению с 2022 годом. А число жалоб на питание в лагерях, поступивших от родителей, за год снизилось в три раза. С начала года ведомство проверило свыше 33 тысяч детских лагерей. Из них 88% находятся на базе учебных заведений. Их проверяли для профилактики. По остальным 12% были плановые проверки.

Проверки показали, что число выявленных нарушений оказалось ниже в 1,5 раза по сравнению с выявленными нарушениями в 2022 году, сообщили в ведомстве. Всего по итогам проверок специалисты Роспотребнадзора составили свыше четырех тысяч протоколов и вынесли свыше 3,5 тысячи постановлений, говорится в сообщении.

Число поступивших жалоб на питание от родителей при этом сократилось в три раза. А число проверок поставщиков продуктов для летних лагерей выросло на 11%.

Жалобы сокращаются, а случаи отравления все равно есть

Несмотря на снижение числа выявленных нарушений, по стране продолжают фиксировать случаи массовых отравлений детей в летних лагерях. Последний громкий случай произошел в конце августа в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии. Там отравились 26 детей и двое работников лагеря. Шесть детей увезли в больницу. Лагерь закрыли, а детей централизовано развезли по домам до окончания смены. Прокуратура и Следственный комитет начали расследование по поводу массового отравления детей.

До этого сырыми грибами отравились пятеро детей в лагере «Восток» в Ленинградской области. Случай массового отравления детей зарегистрирован в августе в лагере «Уральская березка» в Челябинске.

В конце июля 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет отравились в лагере «Горный Орленок» в Алтае. Почти в это же время вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском лагере «Юность» в Удмуртии. Там пострадали 20 детей. В этом же месяце 18 детей увезли в больницы с пищевым отравлением из лагеря «Белые горы» в Приамурье. Всего в лагере пострадали 70 детей.

Как видим, случаи массовых отравлений детей по-прежнему регистрируются в различных уголках России, несмотря на, казалось бы, строгие требования к организации питания детей и регулярные проверки Роспотребнадзора. Адвокат Наталья Хакимова считает, что контроль над питанием нужно ужесточать.

«Если такие печальные новости постоянно появляются, я поддерживаю более частые проверки питания в детских учреждениях нашей страны. Например, не раз в год, а каждые полгода по плану. Речь идет о детях. Проверки должны быть более частыми», — отметила она.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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