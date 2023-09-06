На Межрегиональном форуме против расизма и ксенофобии замгубернатора назвал гостей из Африки «чунгачангами, которые тоже люди»

Заместитель губернатора Сургутской области Валерий Баландин оригинально выступил на Межрегиональном форуме против расизма и ксенофобии – он признал, что темнокожие тоже люди, и похвалил делегацию из Африки за то, что она не мёрзнет.

Мероприятие проходило в Тюмени с 1 по 5 сентября. Чиновник выступал на заключительной сессии и вне графика – он сам решил подняться на сцену и обратился к иностранцам и гостям форума.

– Я вижу, что тут собралось много достойных людей, хотя и не только белые, – начал он свою речь. – Но я скажу вам так: меня ещё с детства мама с папой учили, что все вот эти вот китайцы, не китайцы, азиаты там, пермяки, туземцы эти в юбках… Все они люди, понимаете? Я говорю: чунгчачанги, господи… А мне отец говорит: чунгачанги – тоже люди. Люблю вас.

Перед тем, как его вывели, чиновник успел выкрикнуть: «Блэк ливс муттер! Мейн нейм ист Володя. Немецкий в школе учил, понимаете?».

Как объяснили позже, замгубернатора в тот день много работал с документами, устал и имел спутанное сознание. Сейчас он проходит терапию в одной из местных клиник, ему поставили капельницу с раствором, помогающим от переработок.

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