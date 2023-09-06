 

На Межрегиональном форуме против расизма и ксенофобии замгубернатора назвал гостей из Африки «чунгачангами, которые тоже люди»

06.09.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель губернатора Сургутской области Валерий Баландин оригинально выступил на Межрегиональном форуме против расизма и ксенофобии – он признал, что темнокожие тоже люди, и похвалил делегацию из Африки за то, что она не мёрзнет.

Мероприятие проходило в Тюмени с 1 по 5 сентября. Чиновник выступал на заключительной сессии и вне графика – он сам решил подняться на сцену и обратился к иностранцам и гостям форума.

– Я вижу, что тут собралось много достойных людей, хотя и не только белые, – начал он свою речь. – Но я скажу вам так: меня ещё с детства мама с папой учили, что все вот эти вот китайцы, не китайцы, азиаты там, пермяки, туземцы эти в юбках… Все они люди, понимаете? Я говорю: чунгчачанги, господи… А мне отец говорит: чунгачанги – тоже люди. Люблю вас.

Перед тем, как его вывели, чиновник успел выкрикнуть: «Блэк ливс муттер! Мейн нейм ист Володя. Немецкий в школе учил, понимаете?».

Как объяснили позже, замгубернатора в тот день много работал с документами, устал и имел спутанное сознание. Сейчас он проходит терапию в одной из местных клиник, ему поставили капельницу с раствором, помогающим от переработок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Радости скупые «Телеграмы»

06.09 / Скандалы: Беспредел по-американски

06.09 / Родительский контроль в сети: советы от IT-эксперта Самарцевой

06.09 / Audi представила обновлённые Q8 и SQ8 с улучшенной светотехникой

06.09 / Дебютировал новый Renault Grand Kangoo

06.09 / Мнение: Упадок США на печальном примере Илона Маска

06.09 / С 1 октября налог на роскошь распространят на все автомобили дороже 650 тысяч рублей

06.09 / Скандалы: Тихие троечники

06.09 / В РФ запустили продажи новых внедорожников BAIC BJ40

06.09 / Дебютировал новый премиальный кроссовер Toyota Century

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика