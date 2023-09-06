«Возмутители спокойствия» — Запад опасается пророссийских настроений словаков

Согласно опросам, на выборах в Словакии лидирует Роберт Фицо, известный своей любовью к России. Как пишет The Guardian, Фицо «осыпает Москву похвалами» и решительно выступает против поддержки Украины. Лидирующая позиция его партии вызывает у Запада опасения касательно того, что Словакия «может по щелчку пальцев стать союзником России».



AP

Запад опасается, что Словакия может «по щелчку пальцев стать союзником России», пишет The Guardian. Беспокойство вызвано тем, что на данный момент в опросах по предстоящим выборам уверенно лидирует бывший премьер-министр Роберт Фицо, который «осыпает Москву похвалами» и готов взять курс на сближение с Россией. Фицо резко осуждает «украинских фашистов» и выступает против решения словацкого правительства поставлять Украине всё имеющееся у страны оружие, пишет британское издание.

Между тем, по словам экспертов, Словакия имеет для Европы гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. И в случае победы на парламентских выборах партии Фицо речь может пойти о новой волне напряжённости среди союзников Киева. Как отмечает The Guardian, западные официальные лица всерьёз говорят о том, что, «если опросы общественного мнения окажутся верными, у Европейского союза и НАТО вскоре может появиться новый возмутитель спокойствия».

Согласно данным аналитического центра Globsec, отношение самих словаков к США и НАТО тоже относительно противоречивое. 50% словаков считают США «угрозой безопасности» — это один из самых высоких показателей в Европе.

Роберт Фицо находился в должности премьер-министра с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год. И сейчас партия Фицо SMER-SD возвращается с удивительным успехом, с большим отрывом опережая всех остальных кандидатов, заявляет The Guardian. Эксперты связывают такой успех с тем, что антизападная политика, проводимая Фицо, «снова в моде» среди словаков. Депутаты этой партии рассматривают конфликт на Украине как «опосредованную войну США против России». По их словам, «речь идёт о защите Россией своей культурной и национальной идентичности от этой либеральной мании Запада» и, как показывают опросы, такую точку зрения поддерживает большинство избирателей.

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