Скандалы: Беспредел по-американски

США приготовились передать Украине миллиардные активы России

Минюст США ищет пути передачи Киеву попавшие под санкции российские активы. Об этом сообщил телеканал CBS. Общий объем такой помощи превысит $1 млрд. В Кремле не раз указывали на то, что конфискация активов России является по сути кражей и противоречит международному праву. Может ли что-то остановить США в их намерении отдать Киеву российские деньги и станет ли такое поведение американцев стимулом для аналогичных действий европейцев, «МК» рассказали эксперты.

США не первый раз блокируют активы подсанкционных стран. Так, до начала СВО Иран был лидером по количеству введенных против него санкций. Активы Тегерана на сумму около $7 млрд были также заблокированы Белым домом в рамках введенных против исламского государства ограничений. Однако никто не вел переговоров о том, чтобы передать иранские активы третьим странам в рамках какой-либо помощи. Наоборот, эти средства являлись предметом торга в международных переговорах и в октябре 2022 года появились сообщения, что при участии Омана удалось договориться о передачи большей части замороженных средств обратно Ирану в рамках соглашения об обмене заключенными.

С Россией все иначе. Как только в конце февраля 2022 года США арестовали активы нашей страны на сумму более миллиарда долларов, тут же начались разговоры о том, что их могут передать в качестве помощи киевскому режиму. Сначала это выглядело только как популистское заявление. Однако к концу прошлого года стало понятно, что от слов власти США могут перейти к делу.

И вот уже заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако откровенно призналась, что в США хотят добиться от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины.

В самом Киеве неоднократно предлагали направить замороженные российские активы на помощь Украине. В Белом доме изначально выступали против конфискации активов нашей страны, называя это невозможным с юридической точки зрения.

Однако в декабре 2022 года Сенат США утвердил поправку в бюджет, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине. А 4 февраля генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева в размере $5,4 млн на нужды Киева. Малофеев уже давно находится под американскими и европейскими санкциями. Его фонд за рубежом подозревают в помощи ополченцам Донбасса не первый год.

Сейчас в США предложили новую инициативу. Опрошенные «МК» аналитики утверждают, что остановить Белый дом может только страх потерять свою репутацию в глазах остальных крупных инвесторов в американскую экономику, но мотив этот очень слабый.

Артем Тузов, директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс»:

«Передача российских активов Украине абсолютно незаконна, что не помешает США осуществить данную операцию. Вашингтон в вопросах внешней политики не ориентируется на международное право. Скорее, США останавливают от резких действий возможные последствия в виде ухода иностранных инвесторов из трежерис (обобщенное название долговых обязательств американского правительства. — «МК»).

За этим шагом вполне может последовать отъем других активов России, скажем, в Европе. Украина финансируется за счет международных кредитов, отдать которые в разумные сроки не сможет. В результате можно ждать дефолта Украины по долгам, а возникшие обязательства будут закрыты за счет активов РФ за границей.

В то же время, напомню, в России заблокированы средства иностранных инвесторов. Когда США или другие страны спишут активы РФ, Россия спишет средства этих инвесторов и компенсирует потери».

Иван Ермохин, научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС:

«В 2023 году были приняты поправки в законодательство США, которые позволяют передавать конфискованные активы лиц, попавших под американские санкции, на нужды украинского правительства. Важно отметить: для того чтобы передать такие активы, требуется, чтобы лицо было под санкциями; чтобы у такого лица были арестованы активы; и чтобы эти активы прошли через процедуру конфискации. Данная процедура регламентирована американским законодательством и требует от обвинения доказать правомерность действия.

В целом это соответствует общей логике санкционных ограничений частных лиц и прямо не нарушает международное законодательство. В то же время частные лица имеют возможность обратиться в местные суды, а также в международный арбитраж (в случае наличия применимого соглашения о защите капиталовложений) для оспаривания действий исполнительной ветви власти. Аналогичных действий, возможно, стоит ожидать и от других недружественных государств. Однако из-за сложности процедуры конфискации и необходимости доказывания принадлежности актива лицу данный процесс не может быть быстрым.

Государственные активы, в свою очередь, обладают иммунитетом: для их конфискации потребуется принятие специального законодательства. На данный шаг недружественные страны пока не решаются, так как это поставит под вопрос сохранность средств любых других государств».

Лазарь Бадалов, доцент экономического факультета РУДН:

«Разговоры о конфискации российских активов регулярно возникают на Западе, но до реальных действий дело может дойти с большим трудом. Конфисковать суверенные активы России невозможно, потому что в западных странах нет такой нормы в законодательстве, а изменить ради этого законы и создать прецедент мало кто будет готов.

В текущей ситуации максимум, который смогут достичь на Западе — это конфискация активов отдельных граждан и компаний, и то в случае, если смогут их обвинить и доказать, что деньги нажиты преступным путем или могут быть направлены «на финансирование терроризма».

Наталия Трушина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”