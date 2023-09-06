 

Родительский контроль в сети: советы от IT-эксперта Самарцевой

06.09.2023, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

IT-эксперт Алена Самарцева поделилась рекомендациями о том, как обеспечить безопасность детей в интернете. Она утверждает, что специализированные программы, способные блокировать нежелательный контент и устанавливать ограничения в операционной системе, могут помочь родителям защитить своих детей от взрослого контента в онлайн-мире.

Существует несколько вариантов обеспечения безопасности:

1. Использование специальных приложений, которые блокируют нежелательные сайты и приложения.
2. Установка ограничений непосредственно в операционной системе.
3. Воспользоваться специальными детскими режимами, доступными в магазинах приложений.
4. Воспользоваться родительским контролем, предоставляемым операторами мобильной связи.

Самарцева подчеркивает, что дети могут знать способы обойти установленные ограничения, например, удалив и переустановив приложение родительского контроля, чтобы сбросить таймер, ограничивающий время экрана. По ее мнению, ключевым моментом в обеспечении безопасности ребенка в интернете является открытая беседа с ним. Родителям следует объяснить своим детям, почему определенные действия запрещены, вместо того чтобы просто устанавливать ограничения.

Самарцева подчеркивает, что доверительная беседа с ребенком поможет предотвратить его попытки обойти установленные ограничения, так как дети могут воспринимать их как несправедливые запреты или наказания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Скандалы: Беспредел по-американски

06.09 / Audi представила обновлённые Q8 и SQ8 с улучшенной светотехникой

06.09 / Дебютировал новый Renault Grand Kangoo

06.09 / Мнение: Упадок США на печальном примере Илона Маска

06.09 / С 1 октября налог на роскошь распространят на все автомобили дороже 650 тысяч рублей

06.09 / Скандалы: Тихие троечники

06.09 / В РФ запустили продажи новых внедорожников BAIC BJ40

06.09 / Дебютировал новый премиальный кроссовер Toyota Century

06.09 / Скандалы: В США рассекречен один из самых известных русских хакеров

06.09 / Apple планирует выпустить новый ноутбук, нацеленный на конкуренцию с бюджетными устройствами Google Chromebook

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика