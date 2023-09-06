 

Собянин: Метро пришло в аэропорт Внуково

06.09.2023, 14:25, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об открытии финальных станций Солнцевской линии метро – “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. Градоначальник отметил, что благодаря новым станциями сотни тысяч пассажиров будут экономить на дороге до часа в день.

Собянин обратил внимание, что впервые в России метро пришло в аэропорт.

“Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами”, – подчеркнул мэр.

Станция метро полностью интегрирована в аэропорт. Через подземный переход можно выйти в Терминал А, в терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

По словам Собянина, с открытием станций разгрузятся участки Киевского и Боровского шоссе, станции метро “Рассказовка” и “Саларьево”.

Ранее мэр анонсировал открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Станции “Лианозово”, “Яхромская” и “Физтех” станут доступны для пассажиров уже этой осенью.

17 августа состоялось открытие третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Линия соединила Зеленоград и подмосковный город Раменское. Стоимость поездок для пассажиров снизилась до 3,5 раза.


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